Bankamatik yeğen Rojda Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde ortaya çıktı!
CHP’deki kadrolaşma tam hız devam ediyor. AK Parti’den CHP’ye geçen Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin kritik birimlerine partililer ile akrabaların atandığı ortaya çıktı.
HABER MERKEZİ
500 milyon dolar gibi devasa paraya hükmeden GOPAŞ A.Ş’ye, CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkan Yardımcısı Erdal Çetiner ve yeğeni Kemal Çetiner’in atandığı öğrenildi. Bununla yetinmeyen CHP’li Başkan Hakan Bahçetepe’nin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeğeni olan ve önceki dönem işe gitmediği halde Beşiktaş Belediyesi iştiraklerinden Beltaş A.Ş.’den maaş alan bankamatik memuru Rojda Karadaş’ı ise Kültür Müdürü koltuğuna oturttuğu öğrenildi. Rant çarkına tepki gösteren Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, “Bu tür partizanca eş dost akraba yaklaşımını milletimizin takdirine sunuyoruz” dedi.