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Gündem Bankamatik yeğen Rojda Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde ortaya çıktı!
Gündem

Bankamatik yeğen Rojda Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-07-13 12:06:00 -
Bankamatik yeğen Rojda Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde ortaya çıktı!

CHP’deki kadrolaşma tam hız devam ediyor. AK Parti’den CHP’ye geçen Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin kritik birimlerine partililer ile akrabaların atandığı ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ

500 milyon dolar gibi devasa paraya hükmeden GOPAŞ A.Ş’ye, CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkan Yardımcısı Erdal Çetiner ve yeğeni Kemal Çetiner’in atandığı öğrenildi. Bununla yetinmeyen CHP’li Başkan Hakan Bahçetepe’nin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeğeni olan ve önceki dönem işe gitmediği halde Beşiktaş Belediyesi iştiraklerinden Beltaş A.Ş.’den maaş alan bankamatik memuru Rojda Karadaş’ı ise Kültür Müdürü koltuğuna oturttuğu öğrenildi. Rant çarkına tepki gösteren Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, “Bu tür partizanca eş dost akraba yaklaşımını milletimizin takdirine sunuyoruz” dedi.

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Yorumlar

ROJDA KİM ROJDA KİM

SAHİ ROJDA KİM ROJDA KİM

Vatan

İyin beyler iyin çatlıyana kadar patlayana kadar yiyin ondan sonra çikin dürüstlükten doğruluktan bahsedin bir bin yapıp hizmet edenlere çamur iftira atın çocukken namaza başlayan beş vakit namaz kılan kişilere iftira atın dini siyasete siyaseti dine karştırıyorlar deyin ama sizler seçiminden seçime cuma namazına gidin ramazanda oruç tutmayın iftara gidin ezan okunmadan iftar açin sonra biz dini siyasete katılmayalım dersiniz
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