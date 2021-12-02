‘Bankamatik Sibel’ istifa etti

Akit, böbrek ticareti ile taciz rezaletlerinin yaşandığı, çok sayıda yöneticinin yüzlerce yakınını işe alarak usulsüz kadrolaşma ile akraba çiftliğine çevirdiği CHP’li Yenimahalle Belediyesi’ndeki bankamatikçilerin konforunu bozmaya devam ediyor. İşe gitmeden maaş aldığını ifşa eden haberimizin ardından CHP Batıkent Temsilciliği Başkanlığından apar topar istifa eden Sibel Aslan’ın geri dönmek zorunda kaldığı Yenimahalle Belediyesi’ndeki görevini hazmedemeyerek önce izne ayrıldığı sonra da istifasını verdiği ortaya çıktı.

Çalışmak zor geldi

CHP teşkilatlarında görevli oldukları halde Yenimahalle Belediyesi’nden maaş alan bankamatikçileri ifşa eden yayınlarımız istifa getirdi. Akit’in 21 Ekim 2021’deki, “Yenimahalle CHP’ye çalışıyor” haberinden sonra işe gitmediği halde Yenimahalle Belediyesi’nden maaş aldığını deşifre etmemizin ardından CHP Batıkent Temsilciliği Başkanlığından apar topar şekilde istifa eden Sibel Aslan şimdi de geri dönmek zorunda kaldığı belediyedeki görevinden ayrıldı. 3 yıldır yürüttüğü CHP Batıkent Temsilciliği Başkanlığı’ndan sonra belediyenin resepsiyonunda görevlendirilmeyi hazmedemeyen Aslan önce izne ayrıldı sonra da dilekçe vererek belediyedeki işinden istifa etti.

Tazminat yüzsüzlüğü

Emekliliğine daha 8 yıl varken görevinden ayrılan “Bankamatik Sibel” lakaplı CHP’li Aslan, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Kendisine sahip çıkılmadığını iddia ederek CHP’li belediye yönetimine sitem eden Aslan, istifa dilekçesinde belediye iştiraki YE-PA’da işe başladığı 7.08.2012 tarihi ile işten ayrıldığı 29.11.2021 tarihine kadar olan kıdem tazminatının da hesaplatılarak banka hesabına yatırılmasını istedi. Yaklaşık 10 yıldır CHP’li Yenimahalle Belediyesi’nin kadrosunda olan ve haberimiz sonrası konforu bozulan CHP’li Aslan’ın istifası, “emeğiyle para kazanmak zor geldi” şeklinde yorumlanırken, kamuoyu çalışmadan alınan maaşların ve kıdem tazminatının hesabının sorulmasını bekliyor.

Bankamatik rezaleti

Akit’in haberi sonrası önce CHP Batıkent Temsilciliği Başkanlığı’ndan, şimdi de belediyedeki görevinden istifa eden Sibel Aslan, bankamatik rezaleti ile ilgili sorularımıza cevap vermek yerine hakaret etmişti. CHP’li Aslan, “İlçe başkanlığında mesai harcadığınız halde belediyeden maaş almanız ahlaklı bir davranış mı?” şeklindeki sorumuzu, “onu çok daha iyi yapan yerler var” diyerek geçiştirme yoluna gitmişti. Aslan’ın istifasıyla, bankamatik rezaleti bir kez daha tescillenmiş oldu.

Diğerleri göreve döndü

Öte yandan, CHP teşkilatlarında görevli oldukları halde Yenimahalle Belediyesi’nden maaş alan ve Akit’in 4 Kasım 2021’deki “Bankamatikçi CHP’liler İşbaşı yaptı” haberinden sonra apar topar şekilde işbaşı yaptıran diğer CHP’lilerden bazıları şöyle: CHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı Halil Alankuş, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Derman Market’te görevlendirildi. Yenimahalle’ye 70 km uzaklıktaki Çamlıdere İlçesinin CHP İlçe Başkanlığı görevini yürüten bankamatikçi Mustafa Çiçek ise danışmaya atandı. CHP Yenimahalle İlçe teşkilatında görevli Deniz Polat ise haberimizin ardından Sadri Alışık Kültür Merkezi’ne verildi. CHP Yenimahalle İlçe sekreteri Ebru Kılıç da 50 yaş ve üstü vatandaşların boş vakitlerini geçirdiği belediyeye ait İkinci Bahar Dayanışma Merkezi’nde işbaşı yaptı. CHP Batıkent Temsilciliği’nde çaycı olarak çalışan Fatma Burgucu ise görev yeri belli olana kadar süresiz izne gönderildi.