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Bankamatik Arif alemde yakalandı! Bu şarlatan az daha milletvekili yapılacaktı

Yeniakit Publisher
2024-08-18 16:19:00 -

YouTube’daki provokatif yayınlarıyla tanınan, CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nde kadrosunun olmasına rağmen hiç işe gitmeyip maaş almaya devam ettiği ortaya çıkan İYİ Partili “bankamatik memuru” Arif Kocabıyık, kafayı çekip dansöz oynatırken çektiği videoyu paylaştı. Rezil görüntüler büyük tepki çekti.

Yaptığı sokak röportajlarında sürekli mütedeyyin insanları hedef alan, sorduğu provokatif sorularıyla kaos çıkaran ve insanları birbirine düşüren Arif Kocabıyık isimli “bankamatik memuru” yine mide bulandırıcı bir olayla gündeme geldi.

Kocabıyık, meyhanede kafa çekerken dansöze para taktı. O rezil görüntüleri sosyal medyada yayınlayan provokatör büyük tepki çekti.

Arif Kocabıyık, İYİ Parti’nin Antalya 12. sıradan milletvekili adayı olmuş, seçilememişti.

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