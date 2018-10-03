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Bankaların notunu kıran Fitch, rekor kârı görmezlikten geldi

13 Temmuz’da Türkiye’nin kredi notunu BB+’dan BB’ye düşüren Fitch, 20 Türk bankasının notunu düşürdü.

03 Ekim 2018 Çarşamba 13:47
Bankaların notunu kıran Fitch, rekor kârı görmezlikten geldi

‘Kredi derecelendirme kuruluşu’ adı altında spekülatif açıklamalarda bulunan Fitch, 20 Türk bankasının notunu düşürdü. Kuruluş, görünümün negatif olduğunu açıkladı.

Fitch, not indirimlerine neden olarak bankaların varlık kaliteleri, performans riskleri, likidite ve fonlama gibi konularda yapılan değerlendirmelerin olduğunu bildirdi. Ficth Ratings, 13 Temmuz’da Türkiye’nin kredi notunu BB+’dan BB’ye düşürmüş, görünümü ise “durağan”dan “negatif”e çevirmişti.

Bankacılık sektörü en yüksek rakama ulaştı

Fitch’in not kırmasına karşın bankacılık sektörü 4,5 milyar lira ile net kârda en yüksek ağustos ayı rakamına ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankalar 4 milyar 492 milyon liralık net kârla en yüksek ağustos ayı rakamını elde etti. Geçen yılın ağustos ayında 4 milyar 232 milyon lira net kâr elde eden sektör, kârını yüzde 6,1 artırdı. Bu yılın sekiz ayında ise bankaların kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,3 artarak 33 milyar 280 milyon liradan 38 milyar 46 milyon liraya yükseldi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 13:47
  1. Ficth Ratings
  2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

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