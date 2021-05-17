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Yaşam Bankaların çalışma saatleri değişti mi?
Yaşam

Bankaların çalışma saatleri değişti mi?

17 Mayıs itibari ile normalleşme dönemine geçilirken bankaların mesai saatleri de merak kazandı. 17 Mayıs bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor? Banka çalışma saatleri değişti mi? Normalleşmede bankalar kaça kadar açık? İşte cevaplar....

Yeniakit Publisher
2021-05-17 17:27:00 -
Bankaların çalışma saatleri değişti mi?

Bankaların ne zaman açılacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Bankalar 17 Mayıs'tan itibaren kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İşte güncel banka mesai saatleri...

Bankaların çalışma saatleri değişti mi?

Bayram tatilinin son bulması ile beraber bankalar 17 Mayıs Pazartesi günü mesaiye başladı.

Türkiye Bankalar Birliği'nin tam kapanma sürecinde bankaların çalışma saatleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet verecektir. Banka müşterileri bölgelerindeki açık şubelere ilişkin bilgiye ilgili bankaların internet sitesi ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirler." ifadelerine yer verilmişti.

Kısmi kapanma süreci için Akbank tarafından yapılan açıklama şöyleydi:

"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

Kontrollü normalleşme sürecinde bankaların mesai saatleriyle ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı.

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