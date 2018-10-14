Bankalar maliyetsiz teşvik vermeye yanaşmıyor

Hükümetin ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’ kapsamında kredi faizlerinin yüzde 10 düşürüleceğinin açıklanması yüksek finansman maliyetlerini gündeme getirdi. Yüzde 38 ile 42’lik kredi faizlerini kararlı bir şekilde uygulayan; reel sektörün “İnsaflı olun, fedakârlık yapın” çağrılarını görmezden gelen bankalar, yatırımların durmasına neden oluyor. Ekonomistler, bankaları anlayışlı olmaya; kredi kanallarını açık tutmaya davet ediyor.

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, krediye erişimin kolaylaşması gerektiğini belirtti.

Kaynak maliyeti arttı

Faiz oranlarının yüksek olduğuna işaret eden Alkin, “Bunun nedeni bankaların krediye yönlendirdikleri kaynakların pahalı olması” dedi. Kredinin en önemli kaynağının tasarruflar olduğunu dile getiren Alkin, şunları söyledi: “Bankalar, şirketlerden ve yatırımcılardan krediler için yeterli tasarrufları çekemiyor. Bunların bölge ülkelerden mevduat çekme imkânı da sınırlı. Dolayısıyla tasarruf açığı ile karşı karşıya olmamız, faiz oranlarının enflasyonu geçmesine neden oluyor. Japonya’nın ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tasarruf fazlası var. Bunlar ufak veya negatif faiz oranları ile kredi kullandırabiliyor. Ancak Türkiye için aynı durum geçerli değil. Ne yazık ki ülkemizde tasarrufların maliyetlerinin kredi maliyetlerini arttırdığı bir ortam söz konusu.”

Enflasyonu öldürmek gerek

“Bankaların ‘şirketlerin krediyi batırabileceği’ endişesi ile faizleri yükselttiğini kaydeden Alkin, “Ama ilginçtir şu anda kredi için bankalar gibi şirketler de gönülsüz. Bu nadir görülen bir durum. Ama enflasyona dönük tedbirlerle sorun aşılacak. Şu aşamada yüzde 46’yı bulan maliyet enflasyonunu öldürmek, durdurmak, şoklamak gerekiyor. Unutmayalım ki enflasyonu tutarsak tablo değişir” diye konuştu.