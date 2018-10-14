THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Bankalar maliyetsiz teşvik vermeye yanaşmıyor

Yüksek faiz oranları üretime ve ticarete de darbe vuruyor. Bankaların kredi maliyetlerini yüzde 40’a kadar çıkarması karşısında orta ölçekli şirketler yatırımlarını ertelemek zorunda kalıyor.

14 Ekim 2018 Pazar 11:38
Bankalar maliyetsiz teşvik vermeye yanaşmıyor

Hükümetin ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’ kapsamında kredi faizlerinin yüzde 10 düşürüleceğinin açıklanması yüksek finansman maliyetlerini gündeme getirdi. Yüzde 38 ile 42’lik kredi faizlerini kararlı bir şekilde uygulayan; reel sektörün “İnsaflı olun, fedakârlık yapın” çağrılarını görmezden gelen bankalar, yatırımların durmasına neden oluyor. Ekonomistler, bankaları anlayışlı olmaya; kredi kanallarını açık tutmaya davet ediyor.

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, krediye erişimin kolaylaşması gerektiğini belirtti.

Kaynak maliyeti arttı

Faiz oranlarının yüksek olduğuna işaret eden Alkin, “Bunun nedeni bankaların krediye yönlendirdikleri kaynakların pahalı olması” dedi. Kredinin en önemli kaynağının tasarruflar olduğunu dile getiren Alkin, şunları söyledi: “Bankalar, şirketlerden ve yatırımcılardan krediler için yeterli tasarrufları çekemiyor. Bunların bölge ülkelerden mevduat çekme imkânı da sınırlı. Dolayısıyla tasarruf açığı ile karşı karşıya olmamız, faiz oranlarının enflasyonu geçmesine neden oluyor.  Japonya’nın ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tasarruf fazlası var. Bunlar ufak veya negatif faiz oranları ile kredi kullandırabiliyor. Ancak Türkiye için aynı durum geçerli değil. Ne yazık ki ülkemizde tasarrufların maliyetlerinin kredi maliyetlerini arttırdığı bir ortam söz konusu.

Enflasyonu öldürmek gerek

Bankaların ‘şirketlerin krediyi batırabileceği’ endişesi ile faizleri yükselttiğini kaydeden Alkin, “Ama ilginçtir şu anda kredi için bankalar gibi şirketler de gönülsüz. Bu nadir görülen bir durum. Ama enflasyona dönük tedbirlerle sorun aşılacak. Şu aşamada yüzde 46’yı bulan maliyet enflasyonunu öldürmek, durdurmak, şoklamak gerekiyor. Unutmayalım ki enflasyonu tutarsak tablo değişir” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 11:38
  1. İstanbul
  2. Kerem Alkin
  3. Faiz
  4. banka teşvik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Savunma ve güvenlik ödeneği 100 milyar lirayı aştı
    1. Savunma ve güvenlik ödeneği 100 milyar..
    2. ABD'li şirketler milyonlar dolarla..
    3. Milli Muharip Uçak paylaşımı!..
    4. 1 haftadır eve uğramıyordu, cesedi..
    5. Yeni şehir için ilk adım
    6. Ekonomik savaşa karşı dik durduk
    7. Sığ suda görüldü, avlanması uzun sürmedi
    8. Çorlu'da ekmeğin içinden çıkan şoke..
    9. Feci kazada dikkat çeken detay!
    10. Mega projeler YİD ile şahlanacak
    11. Şanlıurfa'da çöl varanı bulundu!..
    12. Ruhani: Yakın gelecekte durum daha..
    13. Belediye Başkanına çamdan makam aracı
    14. Valilik duyurdu! Operasyon başlıyor
    15. MediaMarkt-Canon işbirliği
    16. Dört koldan indirim nefes aldırdı
    17. Firari sanığı parmak izi ele verdi
    18. Satışta da rekora uçtu
    19. Ekmeğin içinden öyle bir şey çıktı ki...
    20. Bankalar maliyetsiz teşvik vermeye..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu