Bankalar bugün açık mı? Bankalarda işlem yapılıyor mu?

Bankalar açık mı ve çalışıyor mu sorusu tam kapanmanın devam ettiği şu günlerde bir hayli sorgulanıyor. Tam kapanmadan muaf olanlar e devlet üzerinden çalışma izin belgesini indirip doldurmak zorunda. Bankalarda işlem yapacaklar da bankalar tam kapanmada açık olup olmadığını sorguluyor. İşte banka çalışma saatleri.

Bankalar kaça kadar açık?

Banka çalışma saatleri nedir? Bankaların çalışma saatleri, her bankanın kendi belirlediği dilimlere göre gerçekleşecek. Ancak bankalara doğrudan gidebilmek mümkün olmayacak.

Bankaya gitmek için nereden izin almak gerekir?

Bankalara gidebilmek için VEFA destek hattından onay almak gerekecek. Bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek. Vefa destek hattına 112 üzerinden ulaşmak mümkün olabilecek. Bankaya gidilecek gün içerisinde aranıp izin alınması yeterli olacak. İzin almak için en az 2 saat öncesinden aranmış olması gerekecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesi banka çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre; Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.