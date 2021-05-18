Bankalar açık mı, EFT 19 Mayıs'ta yapılır mı?
Yarın bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs sebebiyle pek çok kişi bankaların açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, bankalar bugün çalışıyor mu? 19 Mayıs EFT yapılıyor mu?
19 Mayıs bilindiği üzere resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple 19 Mayıs Çarşamba günü bankaların açık olup olmadığı, dijital bankacılıkla işlem yapılıp yapılmadığı merak konusu. Peki, yarın banka şubeleri açık olacak mı?
Bankalar açık mı, EFT 19 Mayıs'ta yapılır mı?
19 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil olduğu için banka şubeleri kapalı olacak. 2021 yılının ocak ayıyla birlikte FAST sistemi hayata geçti. Böylece 7/27 EFT işlemi yapılıyor. FAST sayesinde saniyeler içinde eft gerçekleşiyor. FAST içinse 1000 lira üst limit bulunuyor.