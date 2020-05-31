Bankalar 102.1 milyon lira ceza yedi

Akit Ekonomi

Salgınla mücadelede geri planda kalan, kârlarından feragat etmeyen özel bankalara tepki büyük. Kredi musluklarını kapalı tutan, fonlama maliyetlerini düşürmemekte direnen bu bankalar topa tutuluyor.

Ağır yaptırım uygulandı

Ekonomi yönetiminin talimatıyla hizmet ücretlerinde yapılan indirimleri, komisyonlarda uygulanan kısıtlamaları da görmezden gelen özel finans kuruluşlarına yönelik şikâyetler giderek artıyor. Şikâyetlere kayıtsız kalmayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), söz konusu kuruluşlar hakkında işlem başlattı. Kurum, bireysel ve ticari müşterilerini mağdur eden 18 bankaya 102.2 milyon lira idari para cezası uyguladı.

BDDK’dan yapılan açıklamada Covid-19’la mücadele sürecinde vatandaşlardan gelen şikâyetlerin tek tek incelendiğine dikkat çekildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Denetim elemanlarımız tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle BDDK’nın 29 Mayıs 2020 tarihli ve 9039 sayılı kararıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 148’inci maddesinin (b) bendi uyarınca 18 bankaya para cezası verilmesine hükmedilmiştir. Şikâyetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir.”

Karar yerinde

BDDK’nın kestiği cezayı olumlu karşılayan finans çevreleri, “Hizmet ücretleri indirilmesine rağmen vatandaşları kaz sanan özel bankalar var. Bu bankalar, cepleri yakıyordu. İyi bir dersi hak ediyorlardı. Bu ders verildi, ilgili kamu otoritesi çok yerinde bir karar aldı” değerlendirmesinde bulunuyorlar. Aynı çevreler, özel bankaların kredi kanallarını açık tutmalarına da imkân tanıyacak adımlar atılması gerektiğini vurguluyorlar.

Önemli adımlar atılmıştı

Şubat döneminde 6 lira olan mobil ve internet havale ücreti 1 liraya indirilmişti. Ticari kredi kartlarında yüzde 3-4 seviyelerinde olan nakit avans komisyonu yüzde 1’le sınırlandırılmıştı. Bireysel müşterilerden senede iki adede kadar kart yenileme ücreti kaldırılmıştı.

Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2 bin 400’den 51 adede, finansal tüketicilerde 20’den 16’ya çekilmişti. Ticari müşterilerden alınan hesap işletim ücreti ve hesap açılış ücreti kaldırılmıştı.