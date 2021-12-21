Bankada TL'si olan nasıl kur farkı alacak? TL mevduata kur farkı sistemi nedir? TL mevduat sistemi nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalar sonrası dolar kuru sert düşüş yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan TL mevduat kur farkı sisteminin hayata geçirileceğini söyledi. TL mevduata kur farkı sistemini nedir? TL mevduata kur farkı sistemi nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulacağını duyurdu. Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" dedi. Peki yeni mevduat sistemi ne zaman yaşama geçecek ve nasıl işleyecek?

Dolara endeksli mevduat sistemi nedir?

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Haber türk TV'de soruları yanıtladı. Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TL mevduata kur farkı sistemine kamu ve özel bütün bankalar dahil olabileceğini söyledi. TL mevduata kur farkı sistemini anlatan Çakar, "Sabah bizim şubeye geldiğinizde sizin 100 bin dolarınız olsun. Bugün itibariyle bozmak istediğinizde neticede bu bir ürün. Size belli bir vade vereceğiz. O vade sonuna geldiğinde kur hangi seviyedeyse biz o günkü kurdan paranızı değerlendiriyor olacağız. Şu anda bu sisteme kamu bankaları hazır. TL'niz var. Bugün itibariyle TL'nizi şubeye gittiğinizde ben bunu vadeli mevduat olarak değerlendirmek ve şu vadeyle değerlendirmek istiyorum.

TL'nizi alıyorsunuz TL faiz oranı neyse vade sonunda o anaparanızı ve vade sonundaki faizini alıyorsunuz. Bugünkü kur üzerinden belli bir vadeyle size faiz oranı vereceğiz. Buradaki vade konusu sizin tercihiniz çerçevesinde şekillenecek husus. Vade sonu geldiğinde bizim TL mevduat faiz oranı bugünkü getiriniz ile o günkü kur hangisi yüksekse ondan yararlanacaksınız. TL mevduat sahibi için bu. Vade sonundaki faizli bakiyenizle o günkü kur seviyesindeki paranızın geldiği nokta hangisi yüksekse onu alacaksınız. Yabancı para mevduatınız bozdunuz bugünkü kurdan yine belli bir vadeyle o ürünü aldınız. O ürünün vade tarihindeki kur bugünkü kur ya da o zamanki kur hangisi yüksekse o zamanki kurdan paranızı alırsınız. TL mevduata kur farkı gerçek kişi müşteriler için geçerli, tüzel kişiler için geçerli değil" ifadelerini kullandı.