Bankada sadece 6 eurosu kaldı! Ronaldinho iflas etti
Bir zamanların parmakla gösterilen oyuncusu Brezilyalı Ronaldinho, iflas ettiği için yurt dışına çıkış yasağı aldı. Futbolcunun banka hesabında sadece 6 euro kaldığı öğrenildi.03 Ocak 2019 Perşembe 15:22
Bütün parasını kaybeden ve bankada sadece 6 euro'su olduğu iddia edilen eski yıldız futbolcu Ronaldinho Gaucho'nun başı dertten kurtulmuyor.
İflas ettiği için BAE'ye giremiyor
İflas eden Brezilyalı yıldız bu nedenle Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidemiyor. Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, Ağustos 2017'de El Salvador'da şiddet mağduru çocuklarla buluştu. Dubai'de yapılacak konferansın konuşmacı listesinde adı yer alan Ronaldinho, Brezilya'da mahkemenin verdiği karar nedeniyle yurt dışına çıkış yasağının kurbanı oldu.
CNN'nin haberine göre; 2015'te verilen bir karar gereği 2 milyon euro ödemesi gereken Ronaldinho, bu parayı ödeyemeyince pasaportuna el konuldu. Ronaldinho'nun yasağı kaldırılması için başvuru yaptığı ve sonucu beklediği öğrenildi.
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