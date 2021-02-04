Bankada paranız bulunuyorsa Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmeden önce paramızı almanızı tavsiye ederiz. Çünkü geçen 10 yılda hiçbir şekilde kullanılmayan ve işlem yapılmayan 1 milyon 44 bin hesap açıldı. Bu hesaplar içerisinde bulunan 217 milyon TL para başvuru yapılmadığı için TMSF'ye devredildi. Bunun üzerine vatandaşlar bankadaki bakiyeler TMSF'ye devredilmeden önce paralarını nasıl alacaklarını araştırmaya başladılar. İşte “TMSF'ye devredilmeden para nasıl alabilirim ve bankada kalan parayı E-Devlet üzerinden nasıl öğrenebilirim?” sorularının cevabı…

Bankada kalan parayı E-Devlet üzerinden nasıl öğrenebilirim?

Bankada kalan para için vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ettikten sonra E-Devlet üzerinden bu durumun nasıl öğrenileceğini araştırmaya başladı.

Bunun için vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile E-Devlet üzerinden giriş yaparak, arama kısmına, "Bu Yıl TMSF’ ye Devredilecek Hesaplara İlişkin Sorgulama" yazarak sorgulama yapabilirler. Herhangi bir hesabınızda paranız varsa buradan kolaylıkla görebilirsiniz.