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Ekonomi Bankada kalan parayı E-Devlet üzerinden nasıl öğrenebilirim?
Ekonomi

Bankada kalan parayı E-Devlet üzerinden nasıl öğrenebilirim?

Vatandaşın dikkatine! Bankada paranız varsa yanabilir. Türkiye'de milyonlarca banka müşterisi insan var ve banka hesaplarında paralarını unutuyorlar. Eğer bankadaki para çekilmezse o hesaptaki bakiye erir. Hesaplarda kalan paralar bir süre sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devrediliyor. Peki, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmeden paramı nasıl alabilirim? Bankada kalan parayı E-Devlet üzerinden nasıl öğrenebilirim?

Yeniakit Publisher
2021-02-04 15:19:00 -
Bankada kalan parayı E-Devlet üzerinden nasıl öğrenebilirim?

Bankada paranız bulunuyorsa Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmeden önce paramızı almanızı tavsiye ederiz. Çünkü geçen 10 yılda hiçbir şekilde kullanılmayan ve işlem yapılmayan 1 milyon 44 bin hesap açıldı. Bu hesaplar içerisinde bulunan 217 milyon TL para başvuru yapılmadığı için TMSF'ye devredildi. Bunun üzerine vatandaşlar bankadaki bakiyeler TMSF'ye devredilmeden önce paralarını nasıl alacaklarını araştırmaya başladılar. İşte “TMSF'ye devredilmeden para nasıl alabilirim ve bankada kalan parayı E-Devlet üzerinden nasıl öğrenebilirim?” sorularının cevabı…

Bankada kalan parayı E-Devlet üzerinden nasıl öğrenebilirim?

Bankada kalan para için vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ettikten sonra E-Devlet üzerinden bu durumun nasıl öğrenileceğini araştırmaya başladı.
Bunun için vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile E-Devlet üzerinden giriş yaparak, arama kısmına, "Bu Yıl TMSF’ ye Devredilecek Hesaplara İlişkin Sorgulama" yazarak sorgulama yapabilirler. Herhangi bir hesabınızda paranız varsa buradan kolaylıkla görebilirsiniz.

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