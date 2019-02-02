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Bankacının boynuna bıçak dayayıp paraları istedi

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir bankaya girerek yanında getirdiği ekmek bıçağıyla bankacıyı rehin alan şahıs, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 11:18
Bankacının boynuna bıçak dayayıp paraları istedi

Adana'da banka şubesinden bıçak zoruyla 100 bin lirayı gasp eden Şehmus Alptekin'in (28), rehin aldığı gişe görevlisi Gülhan G.'nin boynuna bıçak dayayıp kaçmaya çalışırken çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Olay, 28 Ocak sabahı Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Bir banka şubesine müşteri gibi giren Şehmus Alptekin, bir süre bekledikten sonra yanında getirdiği ekmek bıçağını çıkarıp, gişeye yaklaştı. Diğer müşteriler ve çalışanların gözü önünde bıçağı gişe görevlisi Gülhan G.'nin boğazına dayayan Alptekin, para istedi.

2 deste halinde toplam 100 bin TL'yi alan Alptekin, Gülhan G.'yi boğazına dayadığı bıçakla rehin alarak, dışarı çıktı. Kadınla birlikte yaklaşık 30 metre uzaklaşan Alptekin'i, olay yerinden geçen motosikletli Güven Timi gördü. O anlar ise, bir müşteri tarafından cep telefonunun kamerasıyla fotoğraflandı.

Hemen duruma müdahale eden sivil polisler, Alptekin'i üzerine atlayarak etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Şoka giren Gülhan G. ise güçlükle sakinleştirildi.

Emniyetteki ifadesinde paraya ihtiyacı olduğu için soygun girişiminde bulunduğunu söyleyen Şehmuz Alptekin, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 11:18
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