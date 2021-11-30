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Ekonomi Bankacılık sektörünün aktifleri 7,3 trilyon lirayı aştı
Ekonomi

Bankacılık sektörünün aktifleri 7,3 trilyon lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, ekim ayına ilişkin “Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri” raporu yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 21:30:00 -
Bankacılık sektörünün aktifleri 7,3 trilyon lirayı aştı

Buna göre, ekimde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 7 trilyon 374 milyar 436 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre 1 trilyon 267 milyar 994 milyon lira artış kaydetti. Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 4 trilyon 181 milyar 923 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 242 milyar 945 milyon lira oldu. Geçen yılın sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 20,8, krediler toplamı yüzde 16,9 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 21,5 yükseldi. Ekimde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,50 seviyesinde gerçekleşti. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, ekimde 2020 sonuna göre yüzde 25,6 artarak 4 trilyon 340 milyar 506 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 10,9 artışla 664 milyar 932 milyon liraya çıktı. Sektörün ekim sonu itibarıyla dönem net karı 66 milyar 87 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,31 seviyesinde gerçekleşti.

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