Bankalar emekli aylıklarını kendi kurumlarına taşıyan vatandaşlara promosyon ödemesi yapıyor. Vatandaşlar bir bankayla anlaşma yapıp, o bankadan üç yıl boyunca maaşını almayı kabul ettiğinde 7.500 TL’ye kadar promosyon alıyor. Son zamanlarda bankalar peş peşe promosyon kampanyalarını açıkladı. Peki, banka promosyonu almak günah mı?

Banka promosyonu almak günah mı? Bankaların verdiği promosyonu almak caiz mi?

Bankaların promosyonlarından yararlanmak isteyenler ise bu durumun caiz olup olmadığını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu bu konu için şöyle bir açıklama yaptı:

Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir. Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur