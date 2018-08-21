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Banka kredisiyle kurban kesmek doğru mu?

Bankadan kredi çekerek kurban kesilebilir mi? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, merak edilen bu soruyu yanıtladı.

21 Ağustos 2018 Salı 16:47
Banka kredisiyle kurban kesmek doğru mu?

Kurban kesmek, âkil (akıl sağlığı yerinde), bâliğ (ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146).

İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. (Bkz. Bakara, 2/275-279; Müslim, Müsâkât, 105, 106; Ebû Dâvûd, Büyû’, 4). Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 16:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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