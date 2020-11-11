  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M.'ye yönelik suçlamalar sevk yazısında
Aktüel

Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M.'ye yönelik suçlamalar sevk yazısında

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanan ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklanan kapatılan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M.'ye yönelik suçlamaların detayları savcılığın sevk yazısında yer aldı - Sevk lazısında ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen şüphelinin FETÖ elebaşının Bank Asya'ya para yatırılması çağrısı yaptığı dönemde hesap bakiye ortalamasının 100 bin liradan 500 bin liraya çıktığına vurgu yapıldı - Şüphelinin FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Hüseyin Kara, Cemil Koca ve Hüseyin Saruhan'la 15 Eylül 2014-27 Eylül 2015 arasında 61 kez değişik sürelerde görüşmesinin olduğu belirtilen sevk yazısında şüphelinin ikametinde yapılan aramada da örgütle bağlantısını ortaya koyan çok sayıda bulguya rastlandığı kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:08:20 -
Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M.'ye yönelik suçlamalar sevk yazısında

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda Ankara'da gözaltına alınan ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklanan kapatılan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M.'nin ByLock kullanıcısı olduğu ve FETÖ elebaşının Bank Asya'ya para yatırılması çağrısı yaptığı dönemde hesap bakiye ortalamasının 100 bin liradan 500 bin liraya çıktığı belirtildi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Kasım'da Ankara'da düzenlenen operasyonla sahte kimlikle yakalandıktan sonra gönderildiği İstanbul'da tutuklanan şüpheliye yönelik suçlamaların ayrıntıları savcılığın sevk yazısında yer aldı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen tutuklama talepli sevk yazısında, şüphelinin Asya Katılım Bankası A grubu hissedarlarından olduğu ve 1 Temmuz 1997'de 100 bin adet A grubu pay ile ortaklığa giriş yaptığının belirlendiği aktarıldı.

Şüphelinin Bank Asya hesaplarının incelenmesinde 31 Aralık 2013 ile 24 Aralık 2014 tarihlerindeki hesap bakiyesi arasındaki farkın 219 bin 538 lira olduğunun belirlendiği aktarılan sevk yazısında, dosyadaki bilirkişi raporuna göre, şüphelinin Bank Asya hesabında özellikle 2014 yılında dolar, avro ve TL cinsinden kasadan nakit efektif olarak yatırılmış şekilde yüksek meblağlı katılım hesapları açtırdığı, örgüt tarafından çağrı yapılan dönemde hesap bakiye ortalamasının 100 bin liradan 500 bin lira seviyesine kadar çıkarıldığı ifade edildi.

Sevk yazısında, şüpheli Kamil Yavuz M.'nin örgüt nezdinde hesap bakiyelerinin artırma çabası içerisinde olduğuna kanaat getirildiği, ayrıca hesap hareketlerinin incelenmesinde burs, kurban bedeli ve zekat gibi pek çok para transferi yapıldığının anlaşıldığına vurgu yapılarak, şüphelinin kendi beyanına göre 1999 yılından itibaren kullandığı GSM hattı üzerinden, örgüt içi haberleşme uygulaması ByLock kullandığının tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin FETÖ tepe yöneticilerinden Hüseyin Kara, Cemil Koca ve Hüseyin Saruhan'la 15 Eylül 2014-27 Eylül 2015 arasında 61 kez değişik sürelerde görüşmesinin olduğunun tespit edildiği aktarılan sevk yazısında, yapılan aramada şüphelinin örgüt ile bağlantısını ortaya koyan pek çok bulguya rastlandığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Volkswagen'den Türkiye kararı
Ekonomi

Volkswagen'den Türkiye kararı

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, mevcut üretim kapasitesinin koronavirüs nedeniyle şimdilik yeterli olduğunu, bu nedenle Türkiye'de kurulmas..
Hakan Atilla iddiası yalanlandı
Ekonomi

Hakan Atilla iddiası yalanlandı

Borsa İstanbul (BIST) Genel Müdürü Hakan Atilla'nın görevinden istifa ettiği iddiaları yalanlandı.
Kendisini vurmak için hazırlanan kocasını görüntüledi! Korkunç anlar
Yaşam

Kendisini vurmak için hazırlanan kocasını görüntüledi! Korkunç anlar

Karaman’da, çocuklarını görmek için gittiği evinde boşanma davası süren eşi Hakan Karharman (30) tarafından tüfekle bacağından vurulan Özgen..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay