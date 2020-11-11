Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M.'ye yönelik suçlamalar sevk yazısında

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda Ankara'da gözaltına alınan ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklanan kapatılan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M.'nin ByLock kullanıcısı olduğu ve FETÖ elebaşının Bank Asya'ya para yatırılması çağrısı yaptığı dönemde hesap bakiye ortalamasının 100 bin liradan 500 bin liraya çıktığı belirtildi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Kasım'da Ankara'da düzenlenen operasyonla sahte kimlikle yakalandıktan sonra gönderildiği İstanbul'da tutuklanan şüpheliye yönelik suçlamaların ayrıntıları savcılığın sevk yazısında yer aldı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen tutuklama talepli sevk yazısında, şüphelinin Asya Katılım Bankası A grubu hissedarlarından olduğu ve 1 Temmuz 1997'de 100 bin adet A grubu pay ile ortaklığa giriş yaptığının belirlendiği aktarıldı.

Şüphelinin Bank Asya hesaplarının incelenmesinde 31 Aralık 2013 ile 24 Aralık 2014 tarihlerindeki hesap bakiyesi arasındaki farkın 219 bin 538 lira olduğunun belirlendiği aktarılan sevk yazısında, dosyadaki bilirkişi raporuna göre, şüphelinin Bank Asya hesabında özellikle 2014 yılında dolar, avro ve TL cinsinden kasadan nakit efektif olarak yatırılmış şekilde yüksek meblağlı katılım hesapları açtırdığı, örgüt tarafından çağrı yapılan dönemde hesap bakiye ortalamasının 100 bin liradan 500 bin lira seviyesine kadar çıkarıldığı ifade edildi.

Sevk yazısında, şüpheli Kamil Yavuz M.'nin örgüt nezdinde hesap bakiyelerinin artırma çabası içerisinde olduğuna kanaat getirildiği, ayrıca hesap hareketlerinin incelenmesinde burs, kurban bedeli ve zekat gibi pek çok para transferi yapıldığının anlaşıldığına vurgu yapılarak, şüphelinin kendi beyanına göre 1999 yılından itibaren kullandığı GSM hattı üzerinden, örgüt içi haberleşme uygulaması ByLock kullandığının tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin FETÖ tepe yöneticilerinden Hüseyin Kara, Cemil Koca ve Hüseyin Saruhan'la 15 Eylül 2014-27 Eylül 2015 arasında 61 kez değişik sürelerde görüşmesinin olduğunun tespit edildiği aktarılan sevk yazısında, yapılan aramada şüphelinin örgüt ile bağlantısını ortaya koyan pek çok bulguya rastlandığı belirtildi.