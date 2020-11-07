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Aktüel Bank Asya'nın kurucu ortağı FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı
Aktüel

Bank Asya'nın kurucu ortağı FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı

Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan FETÖ firarisi Kamil Yavuz M, Ankara'da düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 13:00:00 -
Bank Asya'nın kurucu ortağı FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü  (FETÖ / PDY) yönelik operasyonda Bank Asya'nın kurucu ortaklarından kaçak zanlı Kamil Yavuz M sahte kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonda FETÖ kaçağı Kamil Yavuz M başkası adına kimlik kartı ile gözaltına alındı.

ı Kamil Yavuz M, "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, Fetö yöneticisi olduğu hakkında çok sayıda bilgi olduğunu açıklandı ve bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi. 

İzmir'de etkin pişmanlıktan yararlanan ve ifade veren bir zanlının ifadesinde, Kamil Yavuz M.'nin "FETÖ'nün  parasını yasallaştırdığını" beyan ettiği ve Kamil Yavuz M.'nin, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince verilmiş arama kaydı olduğu öğrenildi.

Örgütte halen yönetim pozisyonunda görevine devam eden zanlının yakalanmamak için kılık değiştirdiği, kimlik ve sık sık adresini değiştirdiği belirlendi.

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