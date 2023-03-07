Bangladeş'teki mülteci kampındaki yangın 12 bin kişiyi evsiz bıraktı

BM Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada, dün Cox's Bazar'daki kampta çıkan yangının büyük hasara neden olduğu belirtilerek, "Yangında yaklaşık 2 bin çadır yok olurken, 12 bin Arakanlı mülteci evsiz kaldı. Yangından etkilenen mülteciler sahip oldukları tüm eşyaları kaybetti ve birçoğu korku, çaresizlik ve umutsuzluk yaşadı." denildi.

Bangladeş'teki IOM Sorumlusu Fathima Nusrath Ghazzali, "Yangından etkilenenlerin gıda, sağlık, korunma, su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçları da dahil olmak üzere acil ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için diğer insani yardım aktörleriyle koordinasyon halindeyiz." dedi.

Yangından etkilenen mültecilerin kayıp, hasar ve şoktan kurtulması için mücadele edildiğini belirten Ghazzali, barınak onarımı, yeniden inşası ve yemek pişirme tesislerine erişim konusunda destek sağlayacaklarını ifade etti. (İLKHA)