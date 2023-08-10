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Dünya Bangladeş'te sel felaketi
Dünya

Bangladeş'te sel felaketi

Yeniakit Publisher
2023-08-10 19:31:00 -
Bangladeş'te sel felaketi

Yetkililer, Bangladeş'in güney doğusunda etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde aralarında çocukların da bulunduğu 29 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Bangladeş'te Cox's Bazar Komiseri Muhammad Shaheen Imran, 480 bin kişinin sellerden olumsuz etkilendiği bölgede 3'ü çocuk, 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Bölgede meydana gelen sellerin, 14 milyon Bangladeş takası (yaklaşık 128 bin dolar) maddi zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

Sel suları nedeniyle kapanan Chittagong ve Cox's Bazar kenti arasındaki otoyolun ise sularının çekilmesiyle açıldığı kaydedildi.

Chattogram Komiseri Abul Bashar Mohammed Fakhruzzaman da bölgede meydana gelen ve yaklaşık 800 bin kişinin olumsuz etkilendiği sellerde 13 kişinin öldüğünü, en az 9 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Bangladeş'te genelde haziran-eylül döneminde görülen muson yağmurları nedeniyle her yıl binlerce kişinin yaşamı olumsuz etkileniyor.
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Selin vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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