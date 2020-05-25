  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bangladeş'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500'ü aştı

Ülkedeki polislerin yüzde 11'i Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 19:04:44 -
Bangladeş'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500'ü aştı

DAKKA (AA) - Güney Asya ülkesi Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ü geçti.

Sağlık Genel Direktörü Nesime Sultana, son 24 saatte Kovid-19'dan 21 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybının 501'e ulaştığını açıkladı.

Sultana, son 24 saatte 1975 yeni vaka tespit edildiğini, bunun salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük artış olduğunu belirtti.

- Emniyet görevlileri virüs tehlikesi altında

Öte yandan, ülkede emniyet görevlileri arasında görülen vaka sayısının artması endişeye sebep oluyor. Enfekte emniyet mensuplarının sayısının 3 bin 574'e ulaştığı bildirildi. Bu, ülkedeki toplam polis kadrosunun yüzde 11'ine Kovid-19 bulaştığı anlamına geliyor.

Virüs nedeniyle şu ana kadar 13 emniyet görevlisi hayatını kaybederken, 722 polis sağlına kavuştu.

Bangladeş'te toplam 35 bin 585 vaka görüldü, 7 bin 334 kişi iyileşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı