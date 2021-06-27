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Dünya Bangladeş’te bir binada patlama: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Bangladeş’te bir binada patlama: Ölü ve yaralılar var

Bangladeş’in başkenti Dakka’da bulunan bir binanın zemin katında yaşanan patlamada, ilk belirlemelere göre en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 50’den fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 23:00:00 -
Bangladeş’te bir binada patlama: Ölü ve yaralılar var

Bangladeş’in başkenti Dakka’da bulunan Moghbazar bölgesindeki işlek bir caddede üzerinde bulunan üç katlı bir binanın zemin katında patlama meydana geldi.

Geç saatlerde yaşanan patlamada, ilk belirlemelere göre en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Olay yerini ziyaret eden Dakka Polis Komiseri Shafiqul Islam, "Şu ana kadar olayda 7 kişinin öldüğü ve 50 kişinin hastanelere kaldırıldığı bilgisine sahibiz" dedi.

Patlama nedeniyle binanın yakınlarında bulunan 7 bina ve 3 otobüsün hasar gördüğü ifade edildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

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