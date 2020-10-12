  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bangladeş'de tecavüze idam protestoları sonuç verdi!
Dünya

Bangladeş'de tecavüze idam protestoları sonuç verdi!

Güney Asya ülkesi Bangladeş'de öğrenci yurdunda yaşanan tecavüz skandallarının ardından başlayan gösteriler sonuç verdi. Tecavüze idam cezası yasası kabine tarafından onaylandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 16:43:00 - 2020-10-12 16:46:38
Bangladeş'de tecavüze idam protestoları sonuç verdi!

Güney Asya ülkesi Bangladeş, kadına yönelik şiddet protestolarının ardından tecavüz suçu için idam cezası getirmeye hazırlanıyor. Kabine yasayı onaylarken kararnamenin 13 Ekim'de yayımlanması bekleniyor.

Kabine tecavüz yasasını onayladı

Kabine sözcüsü Kandaker Enverul İslam, parlamento oturum halinde olmadığından Bangladeş Devlet Başkanı Abdul Hamid'in, Kadın ve Çocuklara Baskıyı Önleme Yasası'nda değişiklik için kararname çıkaracağını kaydetti.

İslam ayrıca kabinenin tecavüz davalarının hızla tamamlanması teklifini kabul ettiğini belirtti.  Adalet Bakanı Anisul Huk da Devlet Başkanı'nın kararnameyi yarın çıkarmasının beklendiğini söyledi.

Protesto gösterileri sonuç verdi

Bangladeş'te mevcut yasa çerçevesinde tecavüz davalarında, kurbanın hayatını kaybettiği durumlar hariç en ağır ceza ömür boyu hapis.  Ülkede son haftalarda işlenen cinsel şiddet saldırılarının ardından başkent Dakka'da ve diğer şehirlerde gösteriler düzenlenmişti.

Yerel insan hakları örgütleri, Bangladeş'te tecavüzlerin arttığını belirtiyor. Bu örgütlerden Ain-o-Salish Kendra, ocak-ağustos arasında 889 tecavüz vakasının yaşandığını, 41 kurbanın hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Davaların sonuçlanması yıllar alıyordu

Birçok tecavüz vakasının da nüfuzlu kişilerin tacizi korkusuyla yetkililere bildirilmediği ifade ediliyor. Bangladeş'te tecavüz davalarının sonuçlanması yıllar alabiliyor.

Son günlerdeki gösterilerin fitilini, bir grup erkeğin soydukları bir kadına saldırdığı anın videosunun, Facebook'ta paylaşılması ateşlemişti.
Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'nun yürüttüğü soruşturma, videodaki kadına geçen yıl defalarca tecavüz edildiğini ortaya koymuştu. Olayla ilgili 8 kişi tutuklanmıştı.

Öğrenci yurdunda tecavüz skandalı

Ülkede geçen hafta da bir kadın öğrenci yurdunda tecavüze uğramış, olay, iktidardaki Avami Birliği'nin öğrenci kolunun birçok üyesinin tutuklanmasıyla sonuçlanmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YaşaR

Afferin,bizede gelse sapıklardan kurtuluruz.
  • Yanıtla

Putsavar

bize de lazim. orman ykan putpereslere de idam gelmeli
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Rusya'dan son dakika Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

Rusya'dan son dakika Dağlık Karabağ açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı görüşmenin ardından bölgedeki gelişmelere ..
Doğal gazın ardından yeni bomba!
Ekonomi

Doğal gazın ardından yeni bomba! "Türkiye'de bir ilk olacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye’de ilk defa lityum üretimine başlayacağız." dedi.
Seçimlerin ardından Ersin Tatar'dan ilk açıklama!
Dünya

Seçimlerin ardından Ersin Tatar'dan ilk açıklama!

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, aday olduğu Ulusal Birlik Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu yüzde 33'e yakın oranla tamamlaya..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay