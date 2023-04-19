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Dünya Bangladeş yağmur duasında
Dünya

Bangladeş yağmur duasında

Yeniakit Publisher
2023-04-19 17:30:00 -
Bangladeş yağmur duasında

Başkent Dakka’da 1965’ten beri yaşanan en yüksek hava sıcaklıkları kaydedilirken binlerce Müslüman yağmur duasına çıktı.

MEHMET AYDIN

Müslüman Bangladeş, sıcaklar ve kuraklıklar sebebiyle büyük endişe yaşarken insanlar yağmur duasına çıktı. 170 milyon nüfuslu yoksul Güney Asya ülkesinin başkenti Dakka’da son 60 yılın en sıcak günlerinin (42 derece) yaşanmasının ardından binlerce Bangladeşli Müslüman, yağmur duası yapmak için toplandı.
Din adamı Şeyh Ahmedullah’ın namaz kıldırdığı açık alanda Müslümanlar toplu halde yağmur için dua etti. Meteoroloji Dairesi’nden Afroza Sultana, genellikle nisan ve mayıs aylarında yağan yağmurların bu yıl gerçekleşmediğini ve ülkenin 4 Nisan’dan bu yana olağan dışı sıcak havanın pençesine düştüğünü söyledi.

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