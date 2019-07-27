Bandırmaspor’dan 7,5 milyon TL’lik transfer

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek Bandırmaspor’da Abaşkan Onur Göçmez, kulübün son durumu hakkında soruları yanıtlamak üzere basın toplantısı düzenledi.Göçmez, "Bugüne kadar 14 transfer yaptık, bu transferin toplam maliyeti de 7 milyon 500 bin TL’dir" dedi.

Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez yerel basınla bir araya gelerek sohbet toplantısı düzenledi. Transferi bir stoper haricinde tamamladıklarını belirten Göçmez, "Kulübün öz kaynaklarıyla bugüne kadar 14 transfer yaptık, şimdi sıra UÇK sorununun çözümüne geldi" dedi.Bugüne kadar 14 futbolcu transfer ettiklerini belirten Asbaşkan Onur Göçmez “ Bu transferlerin toplam maliyeti 7,5 milyon TL. Bu tutarın 2,5 Milyon lirasını ödedik. Hedefimiz yarışan bir takım oluşturmak idi. Sosyal medyada takım değeri olarak birinci sırada gösteriliyoruz. Geçen sene son dakika golüyle kümede kalan bir takımdan bu noktaya gelmek oldukça önemliydi. Artık tek hedef şampiyonluk" diye konuştu.

Göçmez: "UÇK sorunu çözülemez ise küme düşeriz"

Bolu’da saha zeminin bozuk olması nedeniyle 2. etap Bolu kampını iptal ettiklerini ifade eden Göçmez “ 1. kamp döneminin devamında Afyon’da kalmaya devam edeceğiz. 2. etap çalışmaları da Afyon’da olacak. 4 futbolcunun UÇK sorununu çözdük. 16 futbolcu ile görüşmelerimiz sürüyor. Biz yönetim olarak transfer çalışmalarını tamamladık. Artık UÇK konusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ve Bandırma Belediyesi’nin olaya dahil olmalarını bekliyoruz. UÇK sorununu çözüp tahtayı açamaz isek eldeki oyuncularla oynayıp küme düşeriz. Ama biz bunu hiç aklımıza getirmiyoruz. Kombine satışlarında 900 rakamına ulaştık. Hedefimiz 5 Bin kombine satabilmek. Eskiden gelen kırgınlıklar artık sona ermelidir. Yönetim olarak şimdi ilan ve reklam konusuna ağırlık veriyoruz. Artık kalıcı gelirler için projeler üretmeliyiz. Bu konuya her iki belediyede çok olumlu yaklaşıyor" dedi.

Eleştiriye açık biri olduğunu özellikle belirten Göçmez “Ancak bazen çok haksız eleştiriler alıyorum. Bu da beni üzüyor ve yaptığım işten soğutuyor. Şahsi olarak beklentilerim yok, sadece Bandırmaspor delisi biriyim. Beni çalıştığım şirketle özleştirmeye çalışıyorlar. Bunu yapmayın. Harcamaları ben kendi gelirlerim ile karşılıyorum. İyi ve fedakar bir yönetim kurulumuz var, herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Ama yalnız kaldığımızı hissediyoruz. Çok iyi bir takım kurduk. Birilerinin de artık devreye girmesini bekliyoruz“ dedi.