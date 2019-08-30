0553 313 94 23

Bandırmaspor’da UÇK sorunu çözüldü

2019-2020 futbol sezonunda TFF 2.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:27
Bandırmaspor’da UÇK sorunu çözüldü

2019-2020 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek Bandırmaspor’da, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nda (UÇK) bulunan dosyalar futbolcularla yapılan anlaşma ve ödemelerin ardından çözüldü. UÇK’da dosyası kalmayan bordo-beyazlılar, futbolcuların tamamına lisanslarını çıkardı.


Bandırmaspor’da itilaflı futbolcularla olan sorunlar çözüme kavuşturuldu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şu an itibari ile resmi olarak borcumuz kalkmış ve 2019-2020 sezonu için tüm futbolcularımızın lisans çıkarılma işlemi başlatılmıştır" denildi.


UÇK dosyalarının çözüme kavuşturulmasının ardından kulüp yetkililerinin tüm futbolcuların lisans işlemlerini tamamladıkları da öğrenildi.



Son dakikada 2 transfer daha


Bordo-beyazlılar, bir yandan UÇK sorununu çözüp lisans çıkartırken, diğer yandan da kadroya 2 yeni isim daha kattı. Bandırma ekibi, geçen sezon Adanaspor forması giyen tecrübeli futbolcu Onur Akbay ile adını Beşiktaş ile duyuran ve 2018-2019 sezonunda Sarıyer’de top koşturan Ali Kuçik ile anlaşmaya vardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altındağ’da hastanelere tam destek
    1. Altındağ’da hastanelere tam destek
    2. Bu Türk bayrağında 36 bin 647 şehidin..
    3. Antalya’da uyuşturucu operasyonunda 4..
    4. “Kimse yüzde 14’lük zamma imza..
    5. (Özel) Suriyeli ve Türk çocuklar..
    6. Karalar törene geç kaldı Büyükşehir’in..
    7. Terör sevici eski başkanların tehdit..
    8. Demokratik Kongo’da ebola bilançosu 2..
    9. Zafer Bayramı Sarıkamış’ta törenle..
    10. Paketler devreye giriyor büyümedeki..
    11. Michelin ve PlayStation'dan iş birliği
    12. Büyük zaferin 97. yılını deniz dibinde..
    13. Meteoroloji’den 6 il için sağanak..
    14. Ayılar, 8 arı kovanını parçaladı
    15. 5 ilde gün boyu kısa süreli yağışlar..
    16. AŞT yeni sezonda perdesini 26 oyunla..
    17. Başkent’in dört bir tarafında yeni..
    18. Cammu Keşmir'de güvenlik güçlerine..
    19. Kartal’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    20. Genç Efeler, ADÜ ile engelleri aşacak
    21. Aksaray’ın peribacaları olan Selime..
    22. Arnavutluk’un tarihine Osmanlı arşivi..
    23. BB Erzurumspor, Boluspor karşısında..
    24. Cuma Hutbesi’nde 'Vatan' vurgusu!..
    25. İsmail Köybaşı'nın yeni takımı şaşırttı!
    26. 30 Ağustos Zafer Bayramı 97. yılında..
    27. İzmir ve Muğla'da terör operasyonu: 21..
    28. Antalya’da kültür şöleni
    29. Bakan Soylu'dan "30 Ağustos Zafer..
    30. Gölgesine sığınılan dut ağacı,..
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması