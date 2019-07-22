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Bandırmaspor’da altın dönem

TFF 2.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:31
Bandırmaspor’da altın dönem

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor’da iç ve dış transfer hızla devam ederken, Başkan Göksel Karlahan, transferlerde ve sezon hazırlıklarında gelinen son noktayı düzenlediği basın toplantısında anlattı.


Başkan Karlahan, iç ve dış transfer çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade ederek, toplam 22 transfer yapıldığını ve 7,5 milyon TL’lik bir bütçe kullanıldığını belirtti. Karlahan, "İç transferde Zülküf Özer, Adem Alkaşi, Mete Sevinç, Rıza Efendioğlu, Oğulcan Şahin, Yasin Yıldız, İbrahim Ak, Yusuf Akyel, Doğancan Davas, Hüseyin Arabacıoğlu ve Batuhan Karadeniz ile yeniden anlaşma sağladık. Dış transferde ise altyapıdan Kaleci Ali Serçek, Gümüşhanespor’dan Kaleci Hasan Hüseyin Akınay, Galatasaray’dan Orta saha Birhan Vatansever, Sarıyer’den sol Bek Feyyaz Belen, Kastamonuspor’dan Sol Açık Erkan Taşkıran, Sarıyer ve Samsunspor’dan orta saha oyuncuları Hüseyin Bak ve İrfan Başaran, Nazilli Belediyespor’dan Sağ Bek Mazlum Demir, Tokatspor’dan Santrafor Timur Kosovalı, Erokspor’dan sağ açık Berat Satılmış, Sivas Belediyespor’dan orta saha Görkem Kıran ve Sarıyerspor’dan stoper Abdullah Karmin’i transfer ettik" dedi.


Başkan Karlahan kulübün UÇK’ya olan 3,5 milyon TL’lik ödemesi için de Bandırma Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi nezdinde görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, "Geçtiğimiz sezon Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BALTOK ile imzaladığımız sponsorluk anlaşması gereği 1 milyon 965 bin TL ödeme almamız gerekiyordu. Bunun şu ana kadar 530 bin TL’sini aldık. Her iki Başkan da kalan meblağ konusunda iyi niyetli. BALTOK’ta bir toparlanma sürecinde. Görüşmelerimiz devam ediyor. 1 Eylül tarihine kadar UÇK’ya ödememiz gereken 3,5 milyon TL’lik bir meblağ var. Bu konuda çalışmalarımız, görüşmelerimiz sürüyor" dedi.


Sponsorluk ve reklam görüşmelerine hız verilecek


Bandırmaspor Kulüp Başkanı Göksel Karlahan, yeni sezon için takımın isminin sonuna getirilebilecek bir sponsor için de 2-3 firma ile görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, "İsim sponsorluğu konusunda kulübümüze destek kapsamında ülke ekonomisine önemli katkıları olan ilçemiz ve çevresinde faaliyet gösteren firmalar Bandırma Belediye Başkanımızın da katılacağı bir heyetle ziyaret edilecek. Saha satış ekibi oluşturduk. Sahada kombine kart satışı yapacak kişilerde yaka kartlarımız olacak. Bunların haricindeki kişilere itibar etmeyin. Hedefimiz 5 bin kombine satışı. Forma reklamları, stadyum içi ve dışı reklam panoları, ürün sponsorlukları, bağış gibi faaliyetlerimiz için de kurum ve kuruluşları ziyaret etmeye başlayacağız. Ağustos ayı içinde kulübe destek amaçlı bir konser ve gece düzenlemeyi planlıyoruz. SMS kampanyası çalışmamız var. Bu da önümüzdeki günlerde sonuçlanacak" dedi.


Hazırlık dönemi başladı


Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan, 2019-2020 sezonu hazırlık çalışmaları hakkında da bilgiler vererek, "Takımımız 12-26 Temmuz arasında Bandırma’daki tesislerinde hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. 27-28 Temmuz’u izinli geçirecek olan sporcularımız 29 Temmuz - 9 Ağustos arasında ilk kamp dönemi için Afyon’a hareket edecek. 10-11 Ağustos tarihlerinde izinli olacak takımımız ikinci kamp dönemini 12-23 Ağustos tarihlerinde Bolu Termal Otel’de sürdürecek" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:31
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