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Bandırmaspor, hentbol branşına son verdi

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Bandırmaspor hentbol şubesinin kulübe maliyetlerinin ağır olduğu gerekçesiyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

10 Mart 2019 Pazar 13:28
Bandırmaspor, hentbol branşına son verdi

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Bandırmaspor hentbol şubesinin kulübe maliyetlerinin ağır olduğu gerekçesiyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

 

Bir yandan ekonomik krizleri aşmaya diğer yandan kümede kalma adına çalışan Bandırmaspor hentbol şubesinin faaliyetlerini dondurdu. Konu hakkında basın toplantısı düzenleyen Bandırmaspor Genel Kaptanı Mülkü İnci ve Asbaşkan Bayram Özdemir hentbol şubesinin kulübe maliyetinin yıllık 350 Bin lira olduğunu belirterek "Bu aşamada hentbol şubesinin faaliyetlerini donduruyoruz" dediler.

 

Kulüp Asbaşkanı Bayram Özdemir hentbol şubesi için gösterdikleri özveri ve çabanın bazı kişiler tarafından anlaşılamadığını ifade ederek “ Futbol şubesinin kümede kalma adına mücadele ettiği günlerde birileri farklı hesaplar peşinde koşuyor. 3 hafta önce takım kaptanı Emel ile görüşerek o günkü alacaklarını ben ödedim. 5 maç kaldı çıkın sezonu bitirelim dedim. Bana tamam dedi. Ancak daha sonra birileri etkilemiş olacak ki, beni arayıp Salı günkü Gençler maçına çıkmayacağım dedi. Bu maça çıkmaz isek küme düşeceğimizi söylememe rağmen tavrı değişmedi. Bizde küme düşeceksek kalan 5 maça çıkmamın gereği yok dedik. Gençler maçına çıkmayacak olan kaptan Emel’in ısrarla A takımın Elazığ maçına gitmek istemesini de doğrusu anlamadık “ dedi.

 

Özdemir’den Taşkın’a tepki

 

"Hentbol şubesi ile ilgili olarak açıklama yapmayı düşünmüyorduk" diyen Bayram Özdemir “Ancak yetkisiz biri olan Kemal Taşkın’ın sosyal medyadaki paylaşımlarını görünce işin doğrusunu açıklama gereği duyduk. Buradan soruyorum. Kemal Taşkın sen kimsin, ne hakla açıklama yapma hakkını kendinde görüyorsun? Bu açıklamaları yapman senin haddine mi? Hentbol ile ilgili hiçbir alt yapımız yok. Maçlarını oynayacağımız kendi salonumuz bile yok. İç saha maçlarımızı Edremit’te oynuyoruz. Tüm bunlara karşın gösterdiğimiz çabaların karşılığını görmediğini anladık. Bu şartlarda hentbol şubemizin faaliyetlerini geçici olarak donduruyoruz“ dedi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 13:28
  1. Elazığ
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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