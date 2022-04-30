Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 16 yeni öğretim üyesi alımı ilana çıktı.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi yeni istihdam olanağı sağlıyor. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 16 kişilik öğretim üyesi alımı yapacak. İlana başvurmak isteyenler adaylar başvurularını 29 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapabilecek.
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