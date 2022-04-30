  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
Ekonomi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 16 yeni öğretim üyesi alımı ilana çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 14:37:00 - 2022-04-30 14:38:17
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi yeni istihdam olanağı sağlıyor. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 16 kişilik öğretim üyesi alımı yapacak. İlana başvurmak isteyenler adaylar başvurularını 29 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapabilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay