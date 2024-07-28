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Yerel Bandırma-Gönen karayolunda tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Yerel

Bandırma-Gönen karayolunda tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-07-28 09:43:00 - 2024-07-28 09:46:00

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Bandırma karayolu üzerinde tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gönen Tuzakçı Kırsal Mahallesi civarında Bandırma karayolunda meydana geldi. 10 CBZ 20 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan 47 AAS 710 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Recep Çalışkan, Erkan Çakırcalı, İdris Mandacı hayatını kaybederken Neslihan D. yaralı olarak olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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