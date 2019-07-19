Bandırma Basketbol İhtisas Kulübünün isim sponsoru Teksüt oldu





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bandırma Basketbol İhtisas Kulübünün isim sponsoru süt ürünleri firması Teksüt oldu.

Basketbolun en üst düzey liginde yıllarca Banvit adıyla mücadele ettikten sonra bu sezon sponsoruyla yolları ayıran Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü, yeni sezonda Teksüt Bandırma ismiyle mücadele edecek.



Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Levent'teki merkezinde gerçekleştirilen isim sponsorluğu ve yeni logo tanıtımı toplantısına, Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü Başkanı Özkan Kılıç ile Teksüt Bandırma Basketbol Takımı Sportif Direktörü Turgay Çataloluk ve Teksüt Bandırma Basketbol Takımı Genel Menajeri Turgay Zeytingöz katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Özkan Kılıç, "Teksüt ailesine basketbol camiasına hoş geldiniz diyorum. Bu ekonomik şartlarda bu cesareti gösteren Teksüt şirketine teşekkür ediyorum. Teksüt, kendi şehrimizden çıkıp dünyada marka olmuş. Balıkesir ve Teksüt'ü ilk gün ki heyecan ve istekle temsil edeceğiz. Basketbol camiasının sadakatine çok inanıyorum ve Teksüt firmasına gerekli desteği vereceğinize inanıyorum." ifadelerini kullandı.





- "Teksüt olarak adımızı vermekten bir Balıkesirli olarak gurur duyuyoruz."





Cevdet Arınık, Teksüt olarak takıma adlarını vermekten gurur duyduklarını belirterek, şunları aktardı:

"Teksüt olarak bizim için anlamlı bir gün. Bundan 25 yıl önce Bandırma'da kurulan takımımız adını Avrupa liglerine kadar taşımayı başarmıştır. Teksüt olarak adımızı vermekten bir Balıkesirli olarak gurur duyuyoruz. Kurulduğunu günden bu yana, başarılara imza atan bu camiaya bu günden sonra hem ligimizde hem de Avrupa'da benzer başarılara imza atacağına inanıyoruz. Birlikte son topa kadar mücadele edecek sporcularımızla yan yana olacağız. Başlayacak olan sezonda da takımıza başarılar diliyorum. Anlaşma 5 yıllık ama inşallah uzun yıllar bu birlikteliği sürdüreceğiz.

Bu anlaşmayı bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini aktaran Arınık, "Gençlerimize ve bölgemize spor konusunda faydalı olmak istiyoruz. Bandırma Kulübü üretici bir camia. Biz bunu çok önemsiyoruz. Bunun devam etmesi ve markamızın bilinirliğini arttırmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Turgay Çataloluk ise kuruldukları günden itibaren misyonlarının sporcu yetiştirmek olduğunu kaydederek, "Daha başarılı işler yapacağımıza inanıyorum. Altyapı bizim için olmazsa olmazımız. Teksüt markasının başarılı olacağını ve altyapı çalışmalarımızın aynı hızla devam edeceğine inanıyoruz. Bundan sonraki senelerde de bizim asıl stratejimizin değişeceğini düşünmüyorum. Kuralların el verdiği kadar yabancı oyuncu alacağız ve ondan sonraki bütün oyuncularımız altyapıdan yetişmiş olacak. Bu demek değil ki iddialı bir takım değiliz. Her organizasyonda daha iyisini yapmak için çalışacağız. Sponsorumuzu mutlu etmek ve onların da beklentilerini karşılamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.