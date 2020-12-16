Bamsı Bey'den Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul açıklaması: Osman Bey, Ertuğrul Bey'i...

Yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği, ATV ekranındaki ikinci sezonda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’da Bamsı Bey karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, dizi ve karakteriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kadronun en deneyimli isimlerinden biri olan Nurettin Sönmez, ‘Kuruluş Osman’ setini ve çalışma ortamını anlattı.

Oyuncu, “Bozdağ Film, dolayısıyla Mehmet Bozdağ; Metin Günay hocamızla birlikte tarihi dönem çekimlerine büyük ve güzel bir imza atmıştır. Bu imza tecrübeyle birleşerek kuvvetli işleyen bir sisteme dönüşmüştür. İş bu sistemleşmiş dönem dünyası oyuncuya kendi karakterini canlandırmak haricinde hiçbir şeyi düşündürtmüyor. Kendinizi güvenden hissediyorsunuz. ‘Projeye ne katabilirim’ duygusuyla motive oluyorsunuz” diye konuştu. Sönmez gibi daha önce röportaj yaparak dizideki mutluluğunu anlatan Selcan hatun karakterine hayat veren Didem Balçın da dizi setinde kendisini çok güvende hissettiğini vurgulayan sözleriyle dikkat çekmişti. İki başarılı ismin de aynı güven noktasına temas etmesi dikkat çekici bir detay…

Osman Bey ve Ertuğrul Bey açıklaması

Karakterinin Osman Bey’le ilişkisi konusunda “Osman Bey, Ertuğrul Bey’i, onun tohumunu ve yaktığı ateşi temsil ediyor.

Aynı zamanda öz evladından ayırmadığı oğludur Osman” diyen Sönmez, Bamsı Bey karakterini oluştururken nelere dikkat ettiğini şu sözlerle anlattı: “Dönemin şartlarının ve atmosferinin insanlar üzerindeki̇ enerji̇ ve etkilerine de odaklandım. Bamsı Beyrek karakterini oynamaya çalışmak yerine Bamsı Beyrek olmaya gönül koydum.”

Sönmez, karakteri ile paylaştıkları özellikleri ise “İkimizin de sevgisi cennet, öfkesi̇ cehennemdir… İkimiz de içimizde olan bir duyguyu asla tutamaz ve bekletemeyiz… İkimiz de söz verdik mi̇ tutarız” şeklinde sıraladı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, 38’inci bölümü ile 16 Aralık Çarşamba akşamı ATV ekranında olacak.