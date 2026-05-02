Bambu yüklü kamyon devrildi! 16 kişi hayatını kaybetti
Myanmar’ın başkenti Nepido’da içinde 38 kişinin bulunduğu bambu yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 16 kişi yaşamını yitirdi.
Myanmar İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre kaza, bugün yerel saatle 13.50 sıralarında başkent Nepido'ya (Nay Pyi Taw) bağlı Ottara Thiri ilçesinde meydana geldi. İçerisinde 38 kişinin bulunduğu bambu yüklü kamyon, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada araçta bulunan 16 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi de yaralandı. Bölgeye sevk edilen itfaiye personeli ve yerel kurtarma ekipleri, cenazeleri ve yaralıları Nepido Genel Hastanesi’ne kaldırdı.