Bambu kıymete bindi



Bambu Çin’de yetişiyor ve Türkiye’de iplik oluyor. Bambu ipliği, beyaz ve ince bir iplik. Çok ince fakat dayanıklı ve sağlam. Örme ya da dokuma işlemlerine çok uygun. Diğer iplik türleri ile karışım halinde de kullanılabiliyor. Boyandığında ışıltılı bir görünüm alıyor, özellikle banyo havlusu ve bornoz üretiminde çok yayıldı. Spor kıyafetlerde, iç çamaşırı imalatında ve elbiselik kumaşlarda da artık bambu var.. İpliğin hammaddesi olarak kullanılan bambu ağaçları, dilim dilim kesiliyor, hamurlaştırılarak elyaf haline getiriliyor. Sonra elyaf ayrıştırılıyor ve çeşitli makinelerde teknik işlemlerden geçirilerek ipliğe dönüştürülüyor. Bu işlemler sırasında kimyasal kullanılmadığı iddiası var ama pek inandırıcı değil. Söylenen, ipliklerin tamamen tabii ve saf kalmasına dikkat edildiği yönünde..

Hafif bir dokuya sahip olduğu için serinlik, bambunun kendine has bir özelliği. Çok iyi nem çekmesi ve hava geçirgenliği sağlayarak bedenin nefes almasına yardımcı olması, yaz ayları için tercih edilmesine sebep.. Bambu, merserize işlemi gerektirmeyecek kadar parlak ve vücut terini pamuktan daha hızlı emiyor. Bir iddia da güneşin zararlı ultraviyole ışınlarını kırıyor, antibakteriyel özellik taşıyor, alerji yapmıyor.

Bugüne kadar kimyasal maddelerle sağlanan yumuşaklık, parlaklık ve antibakteriyel olma gibi özellikler, bambuda zaten var.. Ağaçlardan elde edilen kumaşların farkını anlamanın en kolay yolu dokunmak. İpeksi, hafif ve yumuşacık dokuları insanı etkiliyor. Bambu kumaşlar viskon ve pamuklu kumaşlara göre boyayı çok daha fazla emiyor ve gösteriyor. Yakın zamana kadar sadece yazlık masa sandalye ile hatırladığımız bambu artık hayatın her yerine kök salmış durumda. Sandalyelere oturup kalkarken iyi bakın, onları artık giyiyoruz!