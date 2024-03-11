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Gündem Flaş gelişme! Başsavcılık 'il binasının parası' yalanını yutmadı..
Gündem

Flaş gelişme! Başsavcılık 'il binasının parası' yalanını yutmadı..

Yeniakit Publisher
2024-03-11 22:56:00 - 2024-03-11 23:06:53

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para destelerini sayarken çekilen görüntülerine ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıkça, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldı.

Ne olmuştu?

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen görüntüye ilişkin CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından 2 gün sonra açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir." denildi.

Buna karşın CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise CHP'nin Sarıyer'deki İl Başkanlığı Binası satın alınırken partinin avukatı sıfatıyla görevli olduğunu belirtti. Çiçek, il başkanlığı binasına ilişkin ödemenin banka aracılığıyla yapıldığını söyledi. 

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