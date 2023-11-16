Balotelli'den Adana'ya kötü haber: 3 ay sahalardan uzak!

Fenerbahçe maçında Mario Balotelli'nin neden ilk 11'de oynamadığını soran bir taraftara yanıt veren Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak dün "Sakattı buna rağmen ihtiyaç olursa kadrodaydı. Şu anda İtalya da ameliyat olacak 2-3 ay yok" açıklamasını yapmıştı.

Adana Demirspor bugün Mario Balotelli'nin İtalya'da ameliyat olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Mario Balotelli, dizinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün ameliyat oldu. İtalya’da gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Mario Balotelli, Başkanımız Sayın Murat Sancak ve Başkan Danışmanımız Sayın Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yaptı. Bir an önce iyileşerek, Türkiye’ye dönmek istediğini belirten oyuncumuza geçmiş olsun diliyoruz. Geçmiş olsun Mario” denildi.