  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Balotelli'den Adana'ya kötü haber: 3 ay sahalardan uzak!
Spor

Balotelli'den Adana'ya kötü haber: 3 ay sahalardan uzak!

Yeniakit Publisher
2023-11-16 20:58:00 -
Balotelli'den Adana'ya kötü haber: 3 ay sahalardan uzak!

Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin İtalya'da ameliyat olduğunu açıkladı. İtalyan oyuncu sahalardan en az 3 ay uzak kalacak.

Fenerbahçe maçında Mario Balotelli'nin neden ilk 11'de oynamadığını soran bir taraftara yanıt veren Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak dün "Sakattı buna rağmen ihtiyaç olursa kadrodaydı. Şu anda İtalya da ameliyat olacak 2-3 ay yok" açıklamasını yapmıştı.

Adana Demirspor bugün Mario Balotelli'nin İtalya'da ameliyat olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Mario Balotelli, dizinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün ameliyat oldu. İtalya’da gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Mario Balotelli, Başkanımız Sayın Murat Sancak ve Başkan Danışmanımız Sayın Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yaptı. Bir an önce iyileşerek, Türkiye’ye dönmek istediğini belirten oyuncumuza geçmiş olsun diliyoruz. Geçmiş olsun Mario” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23