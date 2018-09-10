Balon ve ip ile dekoratif avize nasıl yapılır?

KULLANILACAK MALZEMELER:

- Balon

- İp

- Tutkal

- Tükenmez kalem

Öncelikle balonu şişirin

Ardından ipi balonunun etrafına karışık bir şekilde sarmaya başlayın.

Saram işleminde ip, balonun tamamını sarmalı.

Bu işlemden sonra ip sarılmış balonun üzerine tutkal sürün ve tutkalın kuruması için bir süre bekleyin.

Sürdüğünüz tutkal kuruduktan sonra balonu iğne veya benzeri eşya ile patlatın.Tutkallı ipin içerisindençıkarın.

Yeni avizeniz kullanıma hazır!