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Balon ve ip ile dekoratif avize nasıl yapılır?

Siz de evdeki malzemeleri kullanarak dekoratif bir avizeye sahip olabilirsiniz.

10 Eylül 2018 Pazartesi 19:45
Balon ve ip ile dekoratif avize nasıl yapılır?

KULLANILACAK MALZEMELER:

- Balon

- İp

- Tutkal

- Tükenmez kalem

Öncelikle balonu şişirin

Ardından ipi balonunun etrafına karışık bir şekilde sarmaya başlayın.

Saram işleminde ip, balonun tamamını sarmalı.

Bu işlemden sonra ip sarılmış balonun üzerine tutkal sürün ve tutkalın kuruması için bir süre bekleyin.

Sürdüğünüz tutkal kuruduktan sonra balonu iğne veya benzeri eşya ile patlatın.Tutkallı ipin içerisindençıkarın.

Yeni avizeniz kullanıma hazır!

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 19:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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