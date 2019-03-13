Balmumu müzesi Diyarbakır’da

İstanbul Balmumu Müzesi’nden gelen gerçeğini aratmayan heykeller, Diyarbakır Ceylan Karavil Park AVM’de sergilenmeye başlandı.

Düzenlediği etkinliklerle buluşma noktası haline gelen Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, Diyarbakırlı sanatseverlere 46 ünlünün yer aldığı balmumu heykelleri ile buluşturdu. Organizasyonla ilgili bilgi veren İstanbul Balmumu Müzesi sorumlusu ve rehberi Jale Kuşhan, heykel üzerinde 8 ile 15 sanatçı çalıştığını, çalışma süreçlerinin yaklaşık 1 buçuk ila 3 ay sürdüğünü dile getirdi. Kuşhan, "Şu anda 46 ünlünün heykelini sergiliyoruz. Diyarbakır’a uzun zamandan beri gelmek istiyorduk. Diyarbakır halkı kültüre önem veren bir toplum, nisan ayının sonuna kadar buradayız ziyaretçileri bekliyoruz. Heykellerimizde kullanılan gözler ve dişler protez, saçları ise gerçek saçlar. Stalin döneminde çalışılan heykellerimizin var oluşu önemli bir özelliklerimizden. Örneğin Timurlenk ile korkunç İvan’ın heykelleri Stalin’in özel emriyle mezarları açılıp kemik yapıları incelenerek çalışıldı. Bir heykel üzerinde 8-15 sanatçı 1 buçuk ile 3 ay arası çalışıyor. Bu olanağı sağladığı için, Ceylan Karavil Park AVM’ye teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretçilerden 6. sınıf öğrencisi Hiranur Yaba, heykellerin çok güzel ve gerçekçi olduğunu belirterek en çok Kemal Sunal’ın heykelini beğendiğini aktardı. Bir diğer ziyaretçi Beran Akın ise, buraya gelerek geçmişi ve tarihi öğrendiğini, tarihte hangi kişilerin neyle uğraştığını öğrendiğini dile getirerek en çok Kanuni Sultan Süleyman’ın heykeli olduğunu kaydetti.