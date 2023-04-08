Ballı zencefilli şurup ile bağışıklığınızı yükseltebilirsiniz! Bakın, böyle kullanan şifa sahibi olacak!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte bağışıklık sistemi de çok önem arz etmeye başladı. Hem soğuğun etkisiyle, hem kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmekle birlikte has olmaya daha da yatkın olduğumuz bir sürece girdik. Halsizlik, kırgınlık, yorgunluk hissederek kötü günler geçirmeden önce bu tarifle birlikte çelik gibi bir bağışıklığınız olacak.

Diyetisyen Andaç Yeşilyurt, her sabah bir kaşık tüketilmesini önerdiği ballı zencefilli şurup tarifini açıkladı. Bu tarifle birlikte bağışıklığınızı güçlendirerek hastalıklardan uzak duracaksınız. Aynı zamanda şifa kaynağı besinleri de alarak vücudunuzun alması gereken vitamini de alabileceksiniz.

BALLI ZENCEFİLLİ ŞURUP

Ballı zencefilli şurup yapmak için 2 yemek kaşığı rendelenmiş teze zencefil, 1 limon ve limonun kabuğu, bal, 1 çay kaşığı da karabiber kullanmamız gerekiyor. Bu malzemeleri hazırladıktan sonra gerisi çok kolay. Bir kavanozun içine rendelenmiş zencefili atın. Üstüne 1-2 limonun kabuğunu rendeleyin. Ardından karabiber atın ve kavanozun aldığı kadar bal ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra 1 gün bekletin. Her sabah bir tatlı kaşığı bu karışımdan tükettiğinizde bağışıklığınıza büyük desteği olacak. İster bu şekilde isterseniz de sıcak su ile çay yapıp tüketebilirsiniz.

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