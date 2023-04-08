2023-04-08 16:17:47 Ceviz yaprağının bilinmeyen yeni bir faydası ortaya çıktı! Bunun üzerine bir rakip yok: Ne işe yarar açıklıyoruz
Ceviz ağacı mayıs- nisan ayında çiçeklenir ve haziran ayı geldiğinde de yaprakları toplanabilecek büyüklüğe erişir. Cevizin faydaları say say bitmezken neredeyse hiç kimse ceviz yapraklarının eşit derecede önemli olduğunun farkında değildir. Bu yazımızda ceviz ve ceviz yaprağının inanılmaz faydalarından bahsedeceğiz. Çağımızın en önemli problemlerinden biri de obezite. Çoğu insan aşırı yağlı ve karbonhiratlı fastfood besinler nedeniyle hızla kilo almakta... Açıklayacağımız bu basit ceviz suyu tarifi ile karşınızdaki yağlar çatır çatır eriyecek! İşte yaz ayı gelmeden bütün kilolardan kurtaracak o tarif ve ceviz yaprağının faydaları..