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Ceviz yaprağının bilinmeyen yeni bir faydası ortaya çıktı! Bunun üzerine bir rakip yok: Ne işe yarar açıklıyoruz

2023-04-08 16:17:47
Ceviz yaprağının bilinmeyen yeni bir faydası ortaya çıktı! Bunun üzerine bir rakip yok: Ne işe yarar açıklıyoruz

Ceviz ağacı mayıs- nisan ayında çiçeklenir ve haziran ayı geldiğinde de yaprakları toplanabilecek büyüklüğe erişir. Cevizin faydaları say say bitmezken neredeyse hiç kimse ceviz yapraklarının eşit derecede önemli olduğunun farkında değildir. Bu yazımızda ceviz ve ceviz yaprağının inanılmaz faydalarından bahsedeceğiz. Çağımızın en önemli problemlerinden biri de obezite. Çoğu insan aşırı yağlı ve karbonhiratlı fastfood besinler nedeniyle hızla kilo almakta... Açıklayacağımız bu basit ceviz suyu tarifi ile karşınızdaki yağlar çatır çatır eriyecek! İşte yaz ayı gelmeden bütün kilolardan kurtaracak o tarif ve ceviz yaprağının faydaları..

#1
Foto - Ceviz yaprağının bilinmeyen yeni bir faydası ortaya çıktı! Bunun üzerine bir rakip yok: Ne işe yarar açıklıyoruz

Cevizin bilinmeyen yeni bir faydası ortaya çıktı! Bilim adamları, ceviz yaprağının sulu özünün tüberküloz ve türevlerinin tedavisinde de yardımcı olduğunu bulmuşlardır. Ceviz yaprağı kullanarak kalbi güçlendirebilir, kan damarlarının düzgün çalışmasını destekleyebilir, metabolizmayı iyileştirebilir ve kan şekeri seviyelerini düşürebiliriz. Ayrıca yapraklar antibakteriyel ve antiseptik etkiye sahiptir. Yaralara uygulandıklarında iyileşmelerini hızlandırabilir ve ciltte oluşan iltihapların ve mikozların tedavisine destek olabilirler.

#2
Foto - Ceviz yaprağının bilinmeyen yeni bir faydası ortaya çıktı! Bunun üzerine bir rakip yok: Ne işe yarar açıklıyoruz

CEVİZ YAPRAKLARI NASIL TOPLANIR VE KURUTULUR Yapraklar Mayıs sonu ve Haziran başında hasat edilmelidir. Bu, yaprakların tamamen geliştiği zamandır. Yaprakların hastalıklı olmadığına dikkat etmeliyiz bitkiler için herhangi bir renk değişikliği veya doğal olmayan başka semptomlar olmamalıdır. Yaprakları toplarken gövdeden ayırmalıyız. Ayrıca Haziran ayında ve bazı ağaçlar için Temmuz ayında da taze Cevizler toplanıyor. Hasatı karanlık ve havadar bir yerde kurutun. İyi kurutulmuş yapraklar yeşil rengini kaybetmemelidir. Kahverengiye dönenler hemen atılmalıdır. Kurutulmuş yeşil yaprakları bir kavanoza veya sıkıca kapatılmış başka bir kaba koyun.

#3
Foto - Ceviz yaprağının bilinmeyen yeni bir faydası ortaya çıktı! Bunun üzerine bir rakip yok: Ne işe yarar açıklıyoruz

CEVİZ YAPRAĞI KAYNATMA NASIL HAZIRLANIR? Kaynatma işlemini hazırlamak için tencereye bir çorba kaşığı kuru yaprak koyun ve üzerlerine 0,5 lt ılık su dökün. Kaynamasına izin vermeden 10 dakika ısıtın. Ateşten alıyoruz ve 5 dakika daha bekliyoruz. Kaynatma, ağzı ve diş etlerini çalkalamak için kullanılabilir. Ek olarak, mikoz ve ayaklarda aşırı terlemenin tedavisini desteklemek için kaynatma kompresleri ve ayak ıslatma kullanılabilir. Cildin durumunu iyileştirmek için kurutulmuş meyve kabuğu ilavesiyle 80 gr ezilmiş yaprak kullanabiliriz. Herhangi bir bitkisel yağdan 300 gr ekliyoruz ve 20 gün boyunca karanlık bir yerde bırakıyoruz. Bir çorba kaşığı kuru yaprak ve 0,5 l su kaynatma, lenfadenit, sistit ve mastitte yardımcı olacaktır. Yemekten yarım saat önce günde 3 defa 2 yemek kaşığı içmek yeterlidir.

#4
Foto - Ceviz yaprağının bilinmeyen yeni bir faydası ortaya çıktı! Bunun üzerine bir rakip yok: Ne işe yarar açıklıyoruz

Yaz ayı gelmeden bütün kilolardan kurtulmanın yolu cevizde. Bir bardak suyun içine ceviz atın harika etiklerine şahit olun! Bütün yağlardan kurtulmanın yolu! ZENGİN BESİN DEĞERİ- Ceviz suyu, son senelerde sağlık ve beslenme alanında büyük ilgi görmeye başlamış durumda. Ceviz suyu doğal ve değerli bir içecektir. Ceviz, zengin besin değeri ve sağlık açısından birçok faydası bulunan bir kuruyemiş çeşididir. Sizin için açıklayacağımız bu tavsiyemiz de bir gün bir bardak suyun içine atılan ceviz suyunun içilmesinin sağlık açısından ne kadar faydalı olduğuna da değineceğiz.

#5
Foto - Ceviz yaprağının bilinmeyen yeni bir faydası ortaya çıktı! Bunun üzerine bir rakip yok: Ne işe yarar açıklıyoruz

CEVİZ SUYUNUN HAZIRLANIŞI- Bir bardak suyun içerisine atılan ceviz suyunun hazırlanması son derece basit. İlk olarak bir ile 2 adet ceviz içini bir kabın içine alın ve üstüne bir bardak su koyun. Ortalama yarım saat kadar bekletin. Bu süre içinde, cevizli yerden suya geçen besin maddeleri sayesinde ceviz suyu hazır hale gelecektir. Ceviz suyunu içerken bizleri süzün ve suyunu bir bardak içinde toplayın sabahları aç karnına ya da yemeklerden önce tüketilmesi sağlık açısından yararı olacaktır.

#6
Foto - Ceviz yaprağının bilinmeyen yeni bir faydası ortaya çıktı! Bunun üzerine bir rakip yok: Ne işe yarar açıklıyoruz

CEVİZİN DİĞER ÖZELLİKLERİ- Ceviz yapraklarının iyileştirici özelliklerini neredeyse hiç kimse bilmiyor. İşte faydaları... Ek olarak, iyileştirici özelliklerinin gut, anemi, kronik yorgunluk, ağrılı adet k’anaması, zührevi hastalıklar, gastrointestinal sistem iltihabı, raşitizm ve egzamayı desteklediği bilinmektedir. Uyarı: Herhangi bir yan etki görülmemesi için denemeden önce bir uzmana danışın.

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