Ceviz yaprağının bilinmeyen yeni bir faydası ortaya çıktı! Bunun üzerine bir rakip yok: Ne işe yarar açıklıyoruz

CEVİZ YAPRAĞI KAYNATMA NASIL HAZIRLANIR? Kaynatma işlemini hazırlamak için tencereye bir çorba kaşığı kuru yaprak koyun ve üzerlerine 0,5 lt ılık su dökün. Kaynamasına izin vermeden 10 dakika ısıtın. Ateşten alıyoruz ve 5 dakika daha bekliyoruz. Kaynatma, ağzı ve diş etlerini çalkalamak için kullanılabilir. Ek olarak, mikoz ve ayaklarda aşırı terlemenin tedavisini desteklemek için kaynatma kompresleri ve ayak ıslatma kullanılabilir. Cildin durumunu iyileştirmek için kurutulmuş meyve kabuğu ilavesiyle 80 gr ezilmiş yaprak kullanabiliriz. Herhangi bir bitkisel yağdan 300 gr ekliyoruz ve 20 gün boyunca karanlık bir yerde bırakıyoruz. Bir çorba kaşığı kuru yaprak ve 0,5 l su kaynatma, lenfadenit, sistit ve mastitte yardımcı olacaktır. Yemekten yarım saat önce günde 3 defa 2 yemek kaşığı içmek yeterlidir.