Ballı zencefil nasıl yapılır? Zencefil bal karışımının 13 faydası

Zencefil balın karabiber, limon gibi diğer sağlıklı besinlerle birleştirilerek faydasının ve lezzetinin artırılması, yeni kullanım alanları keşfedilerek kullanımının yaygınlaşması sayesinde birçok araştırmaya konu olmuş; tıbbi tedaviye yardımcı unsurları ortaya çıkarılmıştır.

Zencefil bal karışımı faydaları

-Boğaz ağrısı ve öksürüğe iyi gelir.

-Grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı korur.

-Vücuda enerji verir.

-Sindirim sistemini dengeler.

-Mide bulantısını hafifletir.

-Anne sütünü artırdığı düşünülür.

-Adet sancılarında rahatlatıcıdır.

-Ses kısıklığına iyi gelir.

-Sakinleştiricidir.

-Metabolizmayı hızlandırır.

-Kalp damar sağlığını korumada yardımcıdır.

-Zencefil bal karışımı cinsellik üzerinde faydalıdır.

-Zencefil bal karışımı balgam söktürücüdür.

Zencefil bal karışımı nasıl yapılır?

Zencefille balı farklı farklı tariflerle bir araya getirip kullanabilirsiniz. Dilerseniz taze zencefili rendeleyerek ya da dilimleyerek balla karıştırırsınız, isterseniz kurutulup toz haline getirilmiş zencefili balla karıştırarak tüketirsiniz.

Arzunuza göre birçok şekilde zencefil ve bal karışımıyla nefis çaylar ya da ev ilaçları yapabilirsiniz. Yanına limon gibi başka faydalı bitkiler ilave ederek çayınızın, şurubunuzun şifalandırıcı etkisini artırabilirsiniz.

Malzemeler:

Taze zencefil

Bal

Limon

Ballı zencefil nasıl yapılır?

Zencefil bal karışımı için en bilinen tarif olarak bir tatlı kaşığı balla karıştıracağınız bir çay kaşığı kadar toz zencefili bekletmeden hemen tüketebilirsiniz. Bu, öksürük ve soğuk algınlığı için oldukça etkili, pratik bir tariftir.

Bir diğer kullanım şekli de dilimlenmiş taze zencefil ve limon dilimlerinin bir kavanoz içerisinde balla karıştırılarak uygun ortamda, bir süre bekletilmesiyle elde edilen şuruptur. Bekleme süresinin sonrasında bu karışımdan bir iki yemek kaşığını kaynayıp ılımış suyla karıştırarak içebilirsiniz.

Zencefil bal karışımı faydaları nedir?

Zencefil bal karışımı; bilhassa mide hastalıkları, solunum yolu hastalıkları ve bağışıklık sistemi problemlerinde tedaviye destek olmak adına kullanılır. Bal ve zencefil karışımı solunum yollarının, zararlı mikroorganizmalardan temizlenmesi bakımından oldukça etkilidir. Bunun dışında hazmı kolaylaştıran bu karışım, şişkinlik gideren özellikleri ile sindirim sisteminin daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olur. Metabolizmayı hızlandıran etkilerin olduğuna dair de bazı görüşler savunulmaktadır. Bu da kilo vermeye yardımcı olur.