Balın, vitamin ve mineral kaynağı olan bal, bağışıklık sistemi başta olmak üzere vücuda birçok faydası vardır. Kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendirir, demir sayesinde dolaşım sistemine yardımcı olur. Doğal enerji kaynağı olarak bildiğimiz bal, birçok sağlık problemini önlemede önemli rol oynuyor.

Yoğurttan alınan kalsiyum yağ yakımını da hızlandırmaktadır. Yoğurt ayrıca potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içermektedir.

Faydalı olan bu iki besin beraber tüketildiğinde sağlığımıza oldukça fayda sağlıyor.

Haftada bir gün ballı yoğurt yemenin faydaları;