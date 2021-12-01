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Kadın - Aile Ballı yoğurt yemenin faydaları
Kadın - Aile

Ballı yoğurt yemenin faydaları

Faydalı olan bu iki besin beraber tüketildiğinde sağlığımıza oldukça fayda sağlıyor. İşte ballı yoğurdun bilinmeyen faydaları

Yeniakit Publisher
2021-12-01 13:14:00 - 2021-12-01 13:44:28
Ballı yoğurt yemenin faydaları

Balın, vitamin ve mineral kaynağı olan bal, bağışıklık sistemi başta olmak üzere vücuda birçok faydası vardır. Kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendirir, demir sayesinde dolaşım sistemine yardımcı olur. Doğal enerji kaynağı olarak bildiğimiz bal, birçok sağlık problemini önlemede önemli rol oynuyor.

Yoğurttan alınan kalsiyum yağ yakımını da hızlandırmaktadır. Yoğurt ayrıca potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içermektedir.

Faydalı olan bu iki besin beraber tüketildiğinde sağlığımıza oldukça fayda sağlıyor. 

Haftada bir gün ballı yoğurt yemenin faydaları;

  • Sinirleri sakinleştirir
  • Psikolojik hastalıkları tedavi ettiği söylenmektedir
  • Diş ve diş eti hastalıklarını tedavi edici özelliği vardır
  • Kemik erimesini geciktirdiği söylenmektedir
  • Bağırsak hastalıklarına iyi gelir
  • Kolon kanseri tedavisinde etkili olduğu söylenmektedir.

 

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