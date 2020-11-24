Asya ve Hint mutfağında oldukça popüler bir baharat olarak tanınan zencefil, et yemeklerinde, çorba ve soslarda yaygın olarak kullanılır. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bitki, kakule ve zerdeçal gibi Zingiberaceae bitki ailesinin bir parçasıdır.Zencefil bitkisinin kökü taze olarak ya da kurutulup toz haline getirilerek tüketilebilir. Toz formunda hamur işlerinin, şekerlemelerin ve içeceklerin ana maddesi olarak kullanılır. Zencefil çayı ise kış ayları için bire bir şifa kaynağı olmaktadır. İşte ballı limonlu zencefil çayı yapılışı...

Ballı limonlu zencefil çayı tarifi, faydaları

Zencefil çayı yapmak için 1 sarımsak dişi boyutunda bir parça zencefil yeterlidir. Çay yapacaksanız zencefilin dış kabuğunu soymanız gerekir. 1 su bardağı suya bu miktarda zencefil ekleyip 10 dakika kaynatmalısınız. İçmeden önce içine 1 tatlı kaşığı da bal ilave ederseniz hem çok lezzetli hem de öksürüğe karşı etkili bir çay elde etmiş olursunuz.

Zencefil çayını limonlu da yapabilirsiniz. Yarım limonun suyu yine 1 sarımsak dişi boyutlarındaki zencefil için yeterli olacaktır. Üzerini de 1 bardak suyla tamamlayıp 10 dakika kadar kaynatarak demlediğinizde çayınız hazırdır.