Ballı kurabiye nasıl yapılır? Ballı kurabiye tarifi
Kolay kurabiye tarifi | Kimi zaman sütün kimi zaman da çayın yanına leziz bir kurabiye tarifi arıyorsanız; ballı kurabiye hazırlayabilirsiniz. Peki, ballı kurabiye için hangi malzemeler gerekli? Denenmiş ballı kurabiye tarifi | Tam ölçülü ballı kurabiye
Ballı kurabiye yapılışı | Çocuklarınızın bayılarak yiyeceği bir kurabiye tarifi arıyorsanız; mutlaka bu tarifi denemelisiniz.
Ballı kurabiye tarifi
Malzemeler:
- Yarım çay bardağı şeker
- 3 yemek kaşığı bal
- 4 su bardağı un
- 1 tutam tuz
- 1 paket kabartma tozu
- 1 su bardağı sıvı yağ
Ballı kurabiye nasıl yapılır?
Un hariç tüm malzemeleri bir yoğurma kabının içerisine alın ve karıştırın.
Unu azar azar ekleyip hamuru yoğurun.
4 su bardağı un fazla gelebilir. Bu sebeple azar azar eklemeniz önemli.
Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmeniz gerekiyor.
Hamurdan küçük parçalar koparın ve arzu ettiğiniz gibi şekil verin.
Yağlı kağıt berilmiş fırın tepsisine kurabiyeleri yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kurabiyeler kızarana kadar pişirin.
Arzu ederseniz servis aşamasında kurabiyelerinizin üzerine pudra şekeri gezdirebilirsiniz.
Afiyet olsun.