Ballı kek nasıl yapılır?
Kolay kek tarifi | Şeker yerine bal kullanarak bir kek yapmak istiyorsanız; tam size göre bir tarifimiz var. Peki, ballı keke nasıl yapılır? | Ballı kek malzemeleri | Denenmiş ballı kek tarifi
Ballı kek için ne kadar bal gerekli? | Güzelce kabaran tadıyla damakları şenlendiren bir kek tarifi ile geldik. İşte, iştah kabartan ballı kek tarifi.
Ballı kek tarifi
Malzemeler:
- 3/4 su bardağı bal
- 2 adet yumurta
- 3 su bardağı un
- 1 su bardağı süt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı tarçın
- Ceviz
Ballı kek nasıl yapılır?
Geniş bir karıştırma kabının içerisine yumurtaları ve balı alıp güzelce çırpın.
Karışıma sütü ve sıvı yağı ekleyin.
Unu ise azara azar eleyerek ekleyin.
Kabartma tozu ve tarçını ilave ettikten sonra rondodan geçirdiğiniz cevizleri ekleyin.
Kek hamurunu kalıba boşaltın.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kekinizi pişirin.
Damak tadınıza göre bal miktarını arttırıp azaltabilirsiniz.
Afiyet olsun.