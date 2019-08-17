Balkonlarınıza hem şık hem de zarif bir görünüm kazandırmak için doğru yerdesiniz!

Yaz, veda etmeye hazırlanıyor. Bu sıcacık günlerle vedalaşmadan önce siz halen balkonlarınıza çeki düzen vermediniz mi? Ama üzülmeyin geç kalmadınız. İşte balkonlarınızı zarif bir görünümü taşıyacak olan saksı dekorasyon örnekleri!

Çiçeğe karar verin

Balkonunuzu dekore ederken ilk aşamada hangi çiçeği yetiştirmeniz gerektiğine karar vermelisiniz. Balkonunuz güneye bakıyorsa gün ışığı seven, papatya, kaktüs ve sukulent çeşitleri, sarkık mineçiçekleri, sardunya ve petunyaları, doğu veya batıya bakan balkonlarda kısmen gölge isteyen sarmaşık, begonya, küpe çiçeği, pelesenk, eğreltiotu gibi çiçeklere yer verebilirsiniz.

Detayları iyi öğrenin

Bahsettiğimiz çiçeklerin balkonda başarı oranı neredeyse yüzde yüz olsa da, şansınızı başka bitkilerle de deneyebilirsiniz. Bitkilerle tecrübe gözlem ve deneylere bağlıdır. Balkonunuz için seçtiğiniz bitkiler hakkında sorarak tüm bilgileri almalısınız. Formları, yerleşimleri açısından oldukça önemlidir. Uzayacak ve sarkacak bitkileri duvarda ya da balkon korkuluklarında asarak değerlendirmeniz daha doğru.

Balkonunuzu gizleyebilirsiniz

Büyük bitkileri ve çiçekleri balkonunuzda dışardan görünmeyi engellemek için de kullanabilirsiniz. İster korkuluk önüne yerleştirin, isterseniz korkuluklara asın ya da tavandan sarkıtın. Sarkıtacağınız saksıların hafif olmasına ve düşmemesi için emniyetli bir şekilde sabitlenmelerine dikkat edin. Korkuluk önüne yerleşecek bitkiler yukarıya doğru dik uzayan bitkiler olursa sizin avantajınıza olur.

Tercih size kalmış

Bitkiler, çiçekler bir arada olmayı sever. Birbirlerinden güç alarak daha sağlıklı büyür ve güzelleşirler. Bu size onları nasıl kullanacağınız sorusunda da yardımcı olur. Birbirinden farklı saksılarda, farklı türde, boyutta çiçekleri bir kasanın ya da daha büyük yatay bir kutunun içine yerleştirebilirsiniz. Her birinin ihtiyacı olan alanı sağlayarak tabii.

Güneş ışığından mahrum kalmamalı

Farklı yükseklikler kurgulayın. Eski ahşap bir basamak, birkaç tabure farklı yükseklikler yaratmak için işinize yarar. Böylece bir arada kullandığınızda bitkileriniz balkondaki hacime yayılarak daha hoş gözükecekler. Siz de her açıdan her birini görebilir olacaksınız. Küçük bitkilerinizin güneş ışığından mahrum kalmaması için büyük bitkilerin arkasında ve altında kalmamasına özen gösterin.

Doğru karar

Saksılarınızı satın aldığınız şekilde kullanabileceğiniz gibi onları kendiniz tasarlayabilir ya da aldıklarınızı bitkilerinizle ve birbirleriyle uyumlu hale getirebilirsiniz. Boya kutularından saksı tasarlayabilir, eski bir kuş kafesini sukulentlerle donatabilirsiniz.

Kaynak: meraklimelehat.com