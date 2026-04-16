Balkondan tüfekle ateş açtı! Şiddet bitmiyor
Tekirdağ Çerkezköy'de husumetli olduğu öne sürülen kişiler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişiler arasındaki tartışma, silahlı saldırıya dönüştü Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişiler tartışmaya başladı.
Balkondan ateş açtı
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.T. (43), bir binanın 2. katındaki balkondan av tüfeğiyle G.O'ya (25) ateş etti.
Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan G.O, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, şüpheliyi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.