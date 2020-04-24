Balkondan konser verdi, mahalleli sokakta göbek attı

Samsun’da bir müzisyen balkona kurduğu ses sistemi ile konser verirken, mahalleli de sokakta çiftetelli oynayarak ona eşlik etti.

Samsun’un Atakum ilçesi Lozan Caddesi üzerinde bir apartmanda oturan 41 yaşındaki Gülhan Çakır Yıldırım, evinin balkonuna ses sistemi kurarak mahalleliye orgla konser verdi. Evlerinin önüne inen mahalle sakinleri ise sosyal mesafeye dikkat ederek göbek attı. 22 yıldır müzisyenlik yapan Yıldırım ilk kez böyle bir konser verdiğini belirterek TBMM’nin 100. yılında coşkuyu yaşatmak ve çocukları sevindirmek istediğini belirtti. Konserle beraber mahallede şenlik havası esti. “Hayat Bayram Olsa” gibi 23 Nisan şarkılarının yanında “Fidayda” gibi oyun havaları da çalınıp söylendi. Balkonlardaki ve caddedeki vatandaşlar alkışlar ve dansları ile eşlik etti.

Gülhan Çakır Yıldırım, “Malum bu korona virüsü nedeniyle insanlar evde bunalmış durumdaydı. Ben de TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle böyle bir etkinlik düşündüm. Bu şekilde kafamda tasarladık ve çocukları sevindirmek adına bunu yaptık. Gerçekten benim için de insanlar için de moral oldu. İnsanlara bu sıkıntılı süreçte destek olabilmekten mutlu oldum” dedi.

Mahalle sakinleri ise, “Komşumuzun eline sesine sağlık. Lozan Caddesi şenlendi. Komşumuz gündüzden haber vermişti. Tüm enerjimizi attık. Böyle bir şeye çok ihtiyacımız vardı. Bu kötü günlerde mahallece çok eğlendik” dediler.

Balkon konseri insanları rahatsız etmemek için erken bir saatte son buldu.