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Yaşam Balkondan düşen bebek hayata böyle tutundu
Yaşam

Balkondan düşen bebek hayata böyle tutundu

Yeniakit Publisher
2024-08-08 20:47:00 -
Balkondan düşen bebek hayata böyle tutundu

Bursa'da korku dolu anlar yaşandı. Bir yaşındaki bebek balkondan düştü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4. katın balkonundan düşen 1 yaşındaki bebeği, ölümden üzüm asması korudu.

Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Nurcan-Murat K. Çiftinin 1 yaşındaki çocuğu Sahra K. Balkon korumalıkları arasından boşluğa düştü. Zemin kattaki sarılı üzüm asmasında takılan bebek, ölümden döndü. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavinin ardından bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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