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Aktüel Balkondan ateş açarak bir arkadaşını öldüren, diğerini yaralayan sanığın müebbet hapsi istendi
Aktüel

Balkondan ateş açarak bir arkadaşını öldüren, diğerini yaralayan sanığın müebbet hapsi istendi

Kocaeli'de geçen yıl balkondan ateş açarak motosikletiyle yoldan geçen arkadaşının ölümüne, başka bir arkadaşının yaralanmasına neden olan tutuklu sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi - Maktulün annesi Saniye Kazancı: - "Çocuğum toprak altında nasıl çürüyorsa o da çürüsün"

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:45:48 -
Balkondan ateş açarak bir arkadaşını öldüren, diğerini yaralayan sanığın müebbet hapsi istendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geçen yıl balkondan ateş açarak bir arkadaşını yaralayan, motosikletiyle yoldan geçen arkadaşının ölümüne neden olan tutuklu sanık ile suçluyu kayırdıkları gerekçesiyle 5 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Doğan K, Kocaeli 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Doğan K, olay anında alkollü olduğunu ve kastı bulunmadığını, maktul Alim Kazancı'nın arkadaşı olduğunu ve böyle bir sonuç doğduğu için pişman olduğunu söyledi.

Sanık avukatı, olayın bir kaza olduğunu savunarak, kasıt olmadığı hususunun gözetilmesini talep etti.

Söz verilen Alim Kazancı'nın annesi ise "Çocuğum toprak altında nasıl çürüyorsa o da çürüsün" diyerek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

- Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Doğan K'nin Alim Kazancı'ya karşı işlediği "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Ali Tarhan'a karşı "silahla basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında diğer sanıklar H.Ö, C.A, N.A. ve M.A'nın "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isterken, sanık A.K. için ceza verilmesine yer olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Sanık avukatı, mütalaaya karşı yazılı savunma sunmak üzere süre talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, avukatının savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 9 Kasım 2019'da Alim Kazancı (34) motosikletiyle evine gittiği sırada Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak'ta arkadaşlarını görünce sohbet etmek için durduğu sırada çevreden ateş edilmesi üzerine kafasına mermi isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

Ağır yaralı olarak SEKA Devlet Hastanesine kaldırılan Kazancı, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ali Tarhan'ın da yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan Doğan K, tutuklanmıştı.

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